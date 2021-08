La medalla de bronce que obtuvo el béisbol dominicano en Tokio sirvió para muchas cosas.

*

Sirvió para conocer a jugadores que tenemos y no sabíamos que los tenemos como, Johan Mieses, Charlie Valerio y Roldani Baldwin.

*

Para enseñar que Juan Francisco, Melky Cabrera, José Bautista, y Raúl Valdés, no están acabados.

*

Nos mostró como se entregaron por los colores de la bandera, Gustavo Núñez, Luis Felipe Castillo, Jumbo Díaz, Jefry Pérez, Jairo Asencio y Erick Mejía.

*

Pudimos comprobar que lo que se dice del potenciar de Julio Rodríguez y Jeison Guzmán no es una exageración.

*

Vimos a dominicanos como Christopher Mercedes y Ángel Sánchez meter los brazos contra sus empleadores de Japón.

*

A Héctor Borg y su cuerpo técnico entregado en cuerpo y alma para que nuestra bandera esté hoy, ¡Más arriba, mucho más!

*

Fue la primera gran hazaña de la Federación Dominicana de Béisbol Olímpico, bajo la batuta de Juan Núñez Nepomuceno.

*

El béisbol demostró que merece estar en los Juegos Olímpicos y desde ahora hay que iniciar una campaña para París 2024.

*

La Federación Mundial de Béisbol y Softbol debe presionar para que se cante playball en París.

*

De seguir la resistencia de la “Ciudad de las Luces”, por no construir un estadio, que se juegue el béisbol en una sede alterna, que podría ser Italia donde hay una liga profesional.

*

Recordamos que de esa liga profesional salió para Grandes Ligas el dominicano Robel García.

*

SQUEEZE PLAY: Giste es la espuma de la cerveza…Escucho, no es nuevo, voces hablando de las condiciones de las casas materna de Marileidy Paulino…Si la prima fuera rica de cuna, no fuera atleta ni medallista…De ahí es que salen ese tipo de atletas…Si la Paulino fuera millonaria de nacimiento estuviera en Harvard terminando una carrera…Así que, dejemos de repetir el mismo disparate cada vez que sale un atleta destacado…Ah, a quienes han criticado a Marileidy por llevar la Biblia le tengo una propuesta…Especialmente a las mujeres que vieron algo pecaminoso en llevar la Biblia…Meta en su bulto un libro satánico, vaya a la pista y rete a Marileidy con su Biblia…Y gánele, a ver su diablo es más poderoso que su Dios…Son unos intolerantes…Y si tu quieres, pon la diabla de juez para que no alegue que los jueces estaban vendidos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que shoefiti es el arte de colgar tenis en los alambres…Dada la expansión de esta costumbre en los países europeos, se adoptó como una forma de arte…La palabra surge como una forma de arte al combinar shoe (zapato) y graffiti (inscripciones anónimas en espacio públicos)…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez