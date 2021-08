Mónaco es el país que tiene más asistencias a los Juegos Olímpicos sin ganar ni una medalla.

Y no es que el Principado sea indiferente a los deportes, porque incluso son sedes de grandes eventos de élites.

Gran Premio de Fórmula Uno, el Rolex Máster de tenis, el Rally Montecarlo y el Encuentro Internacional de Atletismo “Herculis”, son de los eventos que se celebran en el paradisiaco país.

Además, de que tanto el príncipe Alberto como su esposa, practican varias disciplinas deportivas.

Mónaco ha participado en 24 Juegos Olímpicos de Verano, desde 1920 en la cita de Amberes.

Pero tampoco han sumado medallas en los Juegos Olímpicos de invierno, donde han competido en 10 olimpíadas, desde 1984 en Sarajevo.

De 205 países en Juegos Olímpicos, un total de 71 no han visto a sus atletas colgarse medallas en sus pechos.

Hay una situación con Mónaco y es que el arquitecto Julien Mendecin obtuvo una medalla de bronce en las competencias artísticas de 1924 en París.

Esa presea fue por el proyecto del estadio Olímpico para Montecarlo, pero la misma no es computada en el medallero.

Por eso es que hay que ponerse feliz como abeja en floristería, cuando logramos ganar una medalla, sin importar el color.

Por Tuto Tavárez