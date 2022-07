Por Tuto Tavárez

Es conocido que la Liga Dominicana de Verano (LIDOVE) comenzará el 29de este mes.

*

También se sabe que habrá un equipo de Santiago que se llamará los Caballeros.

*

Que los Caballeros de Santiago tendrán como cabeza al bipresidente Víctor García Sued.

*

Pero la pregunta que quiero hacer y dejo a consideración de los lectores, es la siguiente: ¿Quién será o debe ser el manager?

*

Voy aportar algunos nombres de exjugadores que supongo están por Santiago, no quiere decir, que estén disponibles y lo haré en orden alfabético del apellido. Culebra no caen en lazo.

*

Tony Batista, Miguel Diloné, Gustavo Llenas, Samuel Mejía, Tony Peña, Luis Polonia, Domingo Ramos y Alex Taveras.

*

Para manejar el pitcheo mencionaré a William Castro, Fernando “El Cuchillo” Hernández y Arturo Peña.

*

Es probable que se me queden algunos, que olvido o desconozco que estén por estos lares.

*

No mencioné a Chilote Llenas porque es vicepresidente de Lidom, quien es organizadora conjuntamente con Fedobe.

*

Tampoco a Junior Fermín porque es el manager de los Granjeros de Moca, el equipo más ganador.

*

Luisito Polonia es el gerente general de los Granjeros y con Junior ha formado un dúo ganador.

*

¿Le quitará el bipresidente García Sued a los Granjeros al narrador Carlos Manuel Estrella? ¡Qué pregunta! ¡A Correr los Lakers!

*

SQUEEZE PLAY: Un violín clásico pesa aproximadamente 500 gramos…Es una pluma…Falta mucho para el 27 de febrero?…Lunes 4 de julio, fiesta en Estados Unidos…Es verdad, somos un país de beisbolistas, pero también de futbolistas…Los novicios del Sub-20 nos pusieron en el mapa futbolero…Rumbo al Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos que son Sub-23…Cuándo seremos un país bastkebolero?…Quizás con Tito Horford, Luis Felipe López, Al Horford y Karl Towns Cruz, Francisco García, Charlie Villanueva, Luis Flores, Crist Duarte y Luis Montero ya lo somos y no nos hemos dado cuenta…Aunque Montero se me parece a Fernando Martínez aquel sonado pelotero…Muchos atributos pero no los juntos en el terreno… Se me quedaron tres púgiles que fueron alumnos aventajas del maestro Bodega Aybar…Jorge “Chino” Leo…Pedro Bendek, quien fue tremendo entrenador…Y El Eléctrico…Qué quien era El Eléctrico?…Me dice Ricardo Rodríguez Rosa que Domingo Hernández…Aprovechando que está de “vagaciones”…Finalmente, la parca venció el cuerpo de Nando Duarte…Nando fue un gran lanzador de softbol…Bien conocido en Santiago ya que reforzó varios equipos…Es nativo de San Francisco de Macorís, pero querido en Santiago, porque fue buen lanzador de softbol y tremenda persona…Descanse En Paz…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1961 el gobierno de Brasil nombró oficialmente a Pelé como “Tesoro Nacional”…Por hoy, out 27.