Por Tuto Tavárez

Para esta entrega y comenzando la semana nos vamos con un popurrí de diversos deportes.

*

Cuando el boxeador Manny Pacquiao tiene combate, su natal Filipinas se paraliza y se reducen los crímenes.

*

Suecia fue el primer país europeo en organizar un Mundial de Fútbol en categoría masculino y femenino.

*

Para un motorista el viento más peligroso es cuando soplo de lado.

*

LeBrom James es el primer baloncestista de la NBA en llegar a 36,000 puntos, 10,000 rebotes y 10,000 asistencias.

*

El golf estuvo 112 años fuera de los Juegos Olímpicos, hasta su regreso en Río 2016.

*

Isabel II usa un carrito de golf de 75,000 euros, para desplazar por el Castillo de Windsor.

*

Tenedor se llama la táctica de ajedrez donde una pieza ataca a dos o más del contrincante simultáneamente.

*

Neymar antes de cada partido publica un Twitter con la frase, “Que Dios nos bendiga y nos proteja”.

*

Nadia Comeneci con solo 13 años, ganó 4 medallas de oro y una de plata en el Campeonato de Europa de Gimnasia.

*

Martina Navratilova se interpretará a sí misma en un capítulo de la serie de televisión “Will & Grace”.

*

Gerald Piqué, que es noticia en estos días, es el propietario de la empresa que organiza la Copa Davis de Tenis.

*

El Maratón más antiguo es el de Boston y comenzó a correrse en 1897.

*

Hacer Cabrillas es un juego que consiste en hacer rebotar una piedra plana sobre la superficie del agua.

*

SQUEEZE PLAY: Según la RAE, la palabra Popurrí viene del francés potpourri, que la tomó del español “olla podrida”…Falta mucho para el 27 de febrero?…No entiendo lo de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB)…Celebrar el Juego de Estrellas después que hay equipos eliminados…Es decir, después de la serie regular…Cuando murió Memín vi un escrito de Anthony Santos…Fueron bonitas y sentidas palabras que hasta las comenté…Después veo que lo están acabando…Hizo bien la hija de Memín en salir a defenderlo…!Cuídate que no te piques una cacata!…Bien por la Fedobe llevar una selección de la Liga del Nordeste a los Juegos Bolivarianos…Hubiese sido un palo si la Liga de Verano estuvieran en acción llevar los Granjeros de Moca reforzados…En el equipo van conocido jugadores como Rando Moreno y Víctor Luna, el popular Picú…Alfredo Fígaro, Marcos Frías y Stanley Javier quien juega como refuerzo en Nicaragua…!Bien por Juan Núñez Nepomuceno!…Es un gran premio a estos jugadores dominicanos…Los cuatro oncenos del Norte están clasificados para la Liguilla…Cibao FC, Jarabacoa FC, Moca FC y Atlético Vega Real…Los otros 2 son, Universidad O&M y Pantoja…Quedan fuera, San Cristóbal y Delfines del Este…El softbolista Juan Díaz tiene un regalo para su enllave Guadalupe Díaz…Es una mano de guineos, pero solo se la entrega si va a buscarlos a las 12:00 de la noche…De Díaz a Díaz…El Jevo Núñez sigue duro en el softbol…No le batean…Lo bien aprendido no se olvida…Pegunta que todos me hacen, ¿Viene el Clásico Arnulfo Gutiérrez?…No me acuerdo del cuento que me contó Rafael Ávila sobre “Ñico Saquito”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que drapeado es la técnica de costuran que forma pliegue en la tela para darle mayor volumen y caída…Por hoy, out 27.