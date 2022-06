Por Tuto Tavárez

Aunque solo pesaba 160 libras y medía 5’ 10” fue un guerrero que sobresalió en tierra de gigantes.

*

Nos referimos a Ambiorix Núñez, cariñosamente “La Carpa” y quien fue un valiente baloncestista del Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG).

*

Los espigados y fornidos jugadores que se disputaban el balón con La Carpa, no lograban amedrentarlo.

*

Por el contrario, era Núñez quien se mostraba desafiante, contar de conseguir puntos que se transformaran en victorias para el Barrio Libertad.

*

Cuenta el exjugador Martín Lajara, que se pasaba el juego hablando a los rivales, con la finalidad de sacarlos de concentración.

*

Recuerdo, que en una ocasión el inmortal del deporte, Héctor “Bullo” Steffani quiso ver un partido y fue al Palacio de los Deportes, cuando todavía no era Arena.

*

Al otro día, en su programa radial “Los Deportes al Día”, Bullo dijo: “El mejor jugador que vi fue el número 7 del barrio Libertad, porque no es grande, no tiene carne, se la quita y la mete por encima de los grandes”.

*

Cuando se jugaba el torneo número 20 en el 2000, todavía está en las memorias de los aficionados, cuando Núñez retó a Stephen Jackson, quien después brilló en la NBA.

*

En 1996 el GUG conquistó su primera corona, donde “El Líder” Papo Cruz buscó los recursos, ahí estaba Ambiorix Núñez.

*

Su anatomía que parecía débil, le permitió jugar 228 partidos del Baloncesto Superior de Santiago, anotando 2,460 puntos (14 de todos los tiempos) para promedio de 10.79.

*

La Carpa era muy hábil y de manos rápidas para escamotear balones y logró despojar a 308 para 1.94.

*

Era también muy certero cuando estaba en la línea de tiros libres, sobre todo si el juego estaba bajo presión, logrando éxito en el 83 %.

*

Ambiorix Núñez es de los atletas que desde la pandemia no hemos vuelto a ver y solo esperamos que esté bien, que los amigos no lo hayan olvidado, porque vivía en estrechez económica.

*

SQUEEZE PLAY: La Dirección General de Tráfico (DGT) en España, obliga a los coches modernos a que tengan caja negra como los aviones…Falta mucho para el 27 de febrero?…Primero Memín, después Musiquito y ahora Margaro…Recuerdo cuando Arnulfo Gutiérrez lo contrató para un competencia de Caballos de Paso Fino…Margaro se apareció en un burro y aquello fue extraordinario…El filósofo Guarino De la Rosa, mejor conocido como Fracatira, aconseja no vivir solo, prefiere estar junto con la haitiana, pero solo nunca… Siempre tuve el presentimiento que los Metros no pasarían…Angelinos colocaron a Juan Lagares para asignación…El secreto es mantenerse activo…Con 33 Años Lagares puede seguir…Guante de oro…Juan Alberto Bonilla se recupera satisfactoriamente después del susto que nos dio…Como son las cosas, Juan Alberto quería ser cátcher y tuvo el accidente frente a la casa de Tony Peña…Por cierto, el sábado se cumplieron 21 años que se enfrentaron en Grandes Ligas Tony Peña y Luis Pujols como manager…Ganó Tony…Leonardo “Pichí” Almonte y Melvin “Tinaja” Cruz viajaron para estar en el Clásico de Softbol Monchita Checo Minier…Para eso sirve el dinero…Zoilo Almonte tiene 69 carreras impulsadas en México y es el líder…Otro líder, pero en anotadas en Rainel Rosario con 62…Además de que “El Proto” está segundo en jonrones con 23…El líder es el boricua Danny Ortiz con 24…Zoilo tiene 20 y Aneury Tavárez 17…Iba a hacer un cuento de “Ñico Saquito” que me contó Rafael Ávila, pero se me olvidó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, La Oreja de Van Gogh comenzó su canción “Puede estar conmigo” con el título del libro de Megan Maxwell: Un café con sal…Por hoy, out 27.