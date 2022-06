Por Tuto Tavárez

Del popular ensanche Bermúdez, no ha salido otro bateador que meta tanto terror como Juan “Yeyo” Castro.

Durante 13 temporadas que jugó Yeyo siempre bateó sobre la aristocrática marca de los 300 puntos, aderezados con una gran cantidad de cuadrangulares.

El “yeyo” le daba a los lanzadores contrarios cuando Castro estaba de pies en el plato, acumulando cuatro títulos de jonrones.

Incluso, la tradición oral, ya que son exiguos los datos escritos, dice que Yeyo Castro y Nelson Llenas conectaron 17 y 16 cuadrangulares en el estadio Cibao, para ser los máximos.

En el béisbol amateur de Santiago jugó 2 años con La Aurora, siendo novato y banco, bateó de 11-6 y 17-8 para Freddy Toribio.

De ahí pasó a ser cuarto bate por tres años con Yolo Pérez, tres más lo hizo para el Instituto Superior de Agricultura (Isa) y cinco con la PUCMM.

Yeyo fue parte del equipo de Santiago, que en 1971 se coronó campeón nacional, representando el Súper Selecto Bisonó de Navarrete.

El equipo Ensanche Ozama lo reclutó para el béisbol del Distrito Nacional y Yeyo no se hizo esperar para acabar con los lanzadores, pero lo arropó la nostalgia y regresó a Santiago, por lo que fue suspendido.

Cuando fue a una cita internacional en Guatemala, disparó 7 jonrones, quedando segundo, ya que el líder pegó 8.

Para muchos mocanos, el palo más grande que se ha conectado en el Bragañita García, salió del bate de Yeyo.

Cuando estuvo en los Juegos de Segundas Ciudades en Puerto Rico, jugaron en el Hiram Bithorn, gritando un señor de las gradas, ¡Una caja de cervezas a quien la saque!

Yeyo puso a volar la pelota más allá de la pared y el desconocido le envió la caja de cervezas.

Juan “Yeyo” Castro le bateó libremente a todos los lanzadores que enfrentó, pero hay uno que ni “foul” le da, se llama Pensión, la que espera mirando pasar los años y nada que llega.

