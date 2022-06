Por Tuto Tavárez

¿Qué le pide la gente a un presidente de un país cuando tiene la oportunidad de hacerle una petición?

*

Eso podría variar de acuerdo a la necesidad de cada quien, pero lo más probable que sea un pedido personal o para beneficio de algún familiar cercano.

*

El 11 de octubre de 1958, Reynaldo “Papi” Bisonó y doña Aida Bonelly contrajeron nupcias.

*

La boda fue en la capilla San Rafael del Palacio Nacional y los padrinos eran Rafael Leónidas Trujillo y su esposa María Martínez.

*

Papi Bisonó tenía al lado el jefe del país, quien estaba dispuesto a darle el regalo que quisiera.

*

¿Qué deseas? Preguntó el temido hombre a Bisonó, quien en medio de la boda estaba pensando en el béisbol.

*

“Que organicemos un torneo de pequeñas ligas para todo el Cibao”, fue la respuesta del ataviado Papi Bisonó.

*

¡Tú eres pelotero! Le dijo casi como reproche Trujillo, quien esperaba otra petición del compadre que estrenaba.

*

Del tema no se volvió hablar durante los festejos del enlace Bisonó-Bonelly y el 24 de ese mes, día de San Rafael, comenzó el Torneo de Béisbol Profesional.

*

El 29 de enero, terminó el campeonato de Lidom y Bisonó ya no se acordaba de la conversación que tuvo con Trujillo.

*

Entonces, se apareció en la casa de Bisonó, un camión lleno de bates, guantes, pelotas y equipos para cátchers.

*

¡Qué dice Trujillo que haga el torneo de béisbol de pequeñas Ligas! Le dijo la persona encargada de hacer la entrega.

*

Papi Bisonó hizo el torneo con 16 equipos de las 14 provincias de la región del Cibao.

*

Muchos años después y siendo Freddy Toribio el presidente de la Asociación de Béisbol Amateur de Santiago, le dedicó un torneo de pequeña Liga.

*

Cuando Freddy motivó la dedicatoria me dijo a mí personalmente, “Papi Bisonó, es el Zar de las Pequeñas Ligas”.

*

SQUEEZE PLAY: La película “Aterriza como puedas”, se rodó en un mes…Falta mucho para el 27 de febrero?…En México juegan dos dominicanos con nombres de artistas de ese país…Pedro Fernández que anoche lanzó un juegazo y que apodan “El Aventurero”…El otro es José José a quien llaman “El Príncipe del Bullpen”…El recordado locutor Ausy Lora, informa desde los Estados Unidos, que Christopher Morel podría batallar por el Novato del Año de la Liga Nacional…Esperamos que así sea y gane…Zoilo Almonte pegó dos jonrones el martes en un estadio difícil de batear…Zoilo además pegó un sencillo y recibió una base por bolas…Impulso cuatro y anotó la misma cantidad…Zoilo lleva 13 jonrones…Miderec cumplió con Chichilo Cordero…El Brother recibió el dinero como ganador del béisbol del Festival Navideño que patrocinó el presidente Abinader…Tony Peña R, entregó los emolumentos…Que no se enteren los pillos…Ah, ya El Brother repartió…Tenía el informe de que las piscina olímpica de Santiago está en mal estado…Tenía en agenda ir a verla, pero ayer la Federación Dominicana de Natación dio la voz de alerta…No la he visto, pero dicen que está mal…Sabrá nadar?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki porque en esa fecha se estrenó la película Star Wars…Por hoy, out 27.