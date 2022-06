Por Tuto Tavárez

A propósito de que escribí la semana pasada sobre la visita de los Trotamundos de Harlem a Santiago, presento la historia de Orlando Antigua.

Este jugador de baloncesto es el único dominicano que ha pertenecido a los famosos Trotamundos.

Pero Orlando no es solo el primer dominicano, sino el primer latino, el cual llamaban “El Huracán” en los Trotamundos.

Antes de recorrer el mundo con el famoso equipo de Harlem, Antigua jugó siete años con el Club Domingo Paulino.

El muchacho nacido en la apacible Constanza se desarrolló en la Universidad de Pittsburgh, actuando en la División 1 en los Estados Unidos.

Orlando Antigua ayudó al CDP a conquistar tres coronas en el Baloncesto Superior de Santiago.

Los títulos fueron corridos, 1997, 1998 y 1999, promediando 20.5 % con los jardineros.

En el Baloncesto Superior de la capital jugó para Los Mina, tuvo promedio por juego de 7.0 % y también accionó en Puerto Rico.

Orlando Antigua fue dirigente de la Universidad de South Florida, siendo el primer dominicano en dirigir en suelo estadounidense.

En el año 2014 fue el dirigente de la Selección Nacional de República Dominicana, que participó en el Mundial de España.

Además de saber jugar baloncesto, Orlando Antigua aprendió las acrobacias de los Trotamundos de Harlem, para entrar a un equipo que desde los años 40 no tenía un jugador blanco.

SQUEEZE PLAY: Un barril de petróleo crudo tiene aproximadamente 160 litros…Falta mucho para el 27 de febrero?…Temprano en la mañana me enteré de la muerte de Isidro Rodríguez, hermano de mi comadre Janet Toribio…Al mediodía me llegó la información de Orlando Jorge Mera…Hipólito Mejía perdió dos pupilos en un ratito…! Qué difícil!…El sepelio de Isidro será a las 11:00 de la mañana en el cementerio de la 30 de Marzo…Héctor García cumplió años este lunes…Vi rápido el cumpleaños, pero no pude captar los números…Vi un 4 y un 7, pero no recuerdo el orden…Pueden ser 47 y pueden ser 74…La propuesta de que se haga una plancha unificada para las elecciones del Club Luis Veras está ganando terreno…Me informó Jesús Mata que eso se está evaluando…Es decir, que Tinaja Flete y Quico Sosa irían en una sola plancha…Experiencia y juventud…!Qué depurados se ven los futbolistas Dormy Romero y Edarlyn Reyes (El Tamarindo)…Hay futuro en esos dos exjugadores del Cibao FC…Por cierto, ¿Por dónde andará Frank Angón?…Cuando escucho el griterío de los fanáticos, primero de los Golden State Warriors y ahora de los Boston Celtics, me pregunto, ¿Pero era invictos que querían ganar?…Tienen que saber que como dice don Cleto, el amigo de Santana Martínez, al final uno de los dos ¡Se guayó!…En México le dicen al dominicano Rainel Rosario “El Proto”…Esto es, el primero, superior, preeminente…Por ejemplo, el Apóstol Esteban es el protomártir, porque fue el primero de los apóstoles que murió…Me contaba Juan Francisco Toribio que su tío Isidro Rodríguez cumplió años el 15 de mayo día de San Isidro…Entonces, me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, una historia de San Isidro…Cuando el llegaba del trabajo, las personas le preguntaban, ¿Isidro, cómo te fue?…El respondía “Aré lo que pude”…Muchos pensaron que era una forma errada de expresarse, porque debía decir “hice lo que pude”…Pero no, estaba correcto, porque Isidro era labrador, por eso cuando terminaba su faena decía “aré lo que pude”, de arar, no de hacer…Por hoy, out 27.