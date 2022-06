Por Tuto Tavárez

Los números que está poniendo Aneury Tavárez en la pelota de México son de vértigos.

El dominicano no para de producir para los Generales de Durango, donde está teniendo una temporada de ensueño.

El año pasado, Tavárez tuvo que jugar béisbol de verano e invierno en la pelota azteca.

Pertenece a las Águilas Cibaeñas, pero lo prestaron a los mexicanos porque no “cabía” en el torneo de Lidom.

Es tercer mejor bateador de la Liga Mexicana de Béisbol con promedio de 438, producto de 63 imparables en 144 turnos.

En 37 juegos tiene 37 impulsadas, 13 de sus batazos son cuadrangulares y 15 dobles, con 6 robos de bases en 9 intentos.

Aneury se ha ponchado en 15 ocasiones, pero tiene la misma cantidad de bases por bolas negociadas.

Aneury Tavárez se dio a conocer durante la pandemia del Covid 19, ya que apareció en un reportaje trabajando albañilería.

Llegó a las Águilas Cibaeñas en un cambio con las Estrellas Orientales y el 14 de abril cumplió 30 años.

Hay que esperar si José Leger, manager de las Águilas y Ángel Ovalles, Gerente General, están contando con Aneury para la próxima temporada.

Con la temporada que está teniendo en México debe ser un atractivo de cambio para cualquier equipo de Lidom o préstamo para cualquier liga del Caribe.

Pero lo primero para las Águilas Cibaeñas, es la Asamblea Eleccionaria que tienen para el viernes.

SQUEEZE PLAY: En la Casa Blanca han vivido como mascotas un loro, una culebra y dos cabras…Falta mucho para el 27 de febrero?…En las elecciones del Club Luis Veras se enfrentarán por la presidencia Tijana Flete y Quico Sosa…Debieran hacer una plancha única, con la experiencia del “viejito” Quico y la juventud y energía del “jovencito” Tinaja…Ganaría el Luis Veras…Los que atracaron a Consuegra y la Jota exigieron 10 mil pesos…Como Consuegra solo le dio 4,500 pesos que tenía, llamaron para recordarle que faltan 5,500 pesos…Ahora el blanco favorito de Hilarión Isalgués son Juan Vila y Francisco Camacho…Parece que le repolló el “Paco”…Hilarión nunca jugó tenis de mesa ni practicó taekwondo…Atención a la gente de los Toros del Este, en México llaman al relevista José José por el apodo de “El Príncipe del Bullpen”…Por aquello de que el artista mexicano es “El Príncipe de la Canción”…El futbolista Gerard Piqué y Shakira están en proceso de separación…Voy a contar una historia, ojalá la entiendan…Dos mosquitos estaban paseando y se encontraron en una esquina…Un mosquito le pregunta al otro ¿Cómo te vas?…El mosquito le dice, “De maravilla, anoche salí y me encontró con Shakira, y piqué”…El otro mosquito asombrado le dice ¡Con los dos!…El mosquito lamiéndose el piquito le dice, “No, con Shakira, y piqué”…Espero lo entendieran…Cuál cronista deportivo fue mejor, Consuegra como bateador o Héctor Cruz como lanzador?…Consuegra asegura que le dio varios hits, pero Cruz dice que solo recuerda los outs que le hizo…Francisco Peguero, quien estaba lesionado, debutó el sábado en México y se fue para la calle…Luichy Sánchez anota El Peggy…Paciencia con Las Reinas del Caribe…Hay que pulir las sustitutos de Priscilla Rivera y Aneury Valdez y eso no es de hoy para mañana…Me contaba “Mi Bola der Cristal Empañada”, que, el Museo del Louvre tiene más de 35.000 obras artísticas expuestas y casi 500.000 en su colección total…Por hoy, out 27.