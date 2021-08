En el béisbol se pierde y se gana, pero hay derrotas que duelen más que otras.

*

Es el caso de las dos derrotas del béisbol dominicano en los Juegos Olímpico Tokio 2021.

*

Las dos ocasiones, contra Japón y Corea llegamos a la novena entrada arriba por dos carreras y perdimos.

*

Dolorosas derrotas, porque ya las dábamos como victorias y hoy estuviéramos en coche con 3-0.

*

En una columna que escribí, hice el planteamiento de que deberíamos buscar jugadores en Japón.

*

Incluso, recuerdo que publiqué los nombres de los jugadores dominicanos que están en el Hogar del Sol Naciente.

*

Los dos lanzadores que se buscaron en Japón lucieron superbo, tanto Christopher Mercedes como Ángel Peña.

*

Otro gallo cantaría con dos relevistas como Gerónimo Franzuá y Rubby De la Rosa que conocen el béisbol asiático.

*

No podemos tampoco, culpar a nuestro jugadores, sabemos lo difícil que es acostumbrar el cuerpo al Ritmo Circadiano o el moderno Jet Lag.

*

El martes queda una nueva salida al terreno, ya sea contra Corea o Israel, dependiendo quien gane de ambos.

*

Por cierto que, muchas personas sorprendidas de que Israel este en la batalla y la golpiza que le dio a México 12-5.

*

SQUEEZE PLAY: El futbolista Cristiano Ronaldo, hijo de María Dolores dos Santos y José Dinis Aveiro, lleva el nombre de Ronaldo en honor al exactor y expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan…República Dominicana suma cinco Juegos Olímpicos corridos, ganando medallas…!Eso no es malo!…Señores, pero El Animal, Radhamés Báez secuestro a Chilo Paulino…Lo tiene por la Guardia de Mon…Están llegando los cronistas del viaje de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…El viernes llegó Fellito Ortiz y este lunes arriba Apolinar Peralta…Los peloteros y expeloteros que pasaron por las Águilas Cibaeñas han lamentado el deceso de Rafelito Tavárez…Más de 50 años encargado del club house…Era sobrino de Elpidio Tavárez…Tony Peña me avanzó la semana pasada que estaba muy enfermo…Juan Carlos Pérez hizo una publicación pidiendo oraciones…Igual que Cuchi Toribio…Me informaron que lo van a incinerar en Nueva York…Las niñas de la Liga Independiente de Pueblo Nuevo ganaron el torneo mini basket…Los niños de La Bahía también llegaron a la final, pero el Cluden alzó la Copa de Campeones…Domingo temprano, un grupo se queja en las redes de los apagones, otro grupo lo refuta diciendo que es mentira…Domingo al mediodía, el ingeniero Andrés Cueto explica por qué son las interrupciones…Y colorín colorao, cuento acabao…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que escrupulillo es el nombre del grano de metal u otra materia, que se pone dentro del cascabel para que suene…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez