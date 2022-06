Por Tuto Tavárez

Aprovechando que tenemos un nuevo jefe en el Comando Cibao Central de la Policía, vamos a reseñar el penoso caso que sucedió al querido y caballeroso colega César Delmonte Consuegra y su hijo La Jota.

*

El pasado sábado se puso en marcha el Torneo de Baloncesto del municipio Villa González.

*

Como es costumbre, Consuegra y La Jota fueron a cubrir el evento a su patria chica.

*

Debido a una falla eléctrica, la actividad no comenzó a la hora que estaba prevista, por lo que la ceremonia y el primer partido terminaron al filo de las 10:30 de la noche.

*

Consuegra y La Jota regresaron a Santiago con las imágenes y los datos que fueron a buscar, además de felices de saludar a familiares y amigos.

*

El padre trazó la ruta para dejar al hijo en su casa en el Ejido y continuar a descansar a su hogar.

*

Atravesó por detrás del estadio Cibao, hasta llegar a la avenida Enriquillo, para tomar la calle Proyecto, hacia el destino de Jota.

*

Como salido de la nada, un motor con dos individuos lo impacta por el lateral, queda uno como “muerto” en el asfalto y el otro marcha hacia el sorprendido Consuegra.

*

Misteriosamente, en el lugar, que parecía desierto, aparecen otros seis motores, quienes rodearon el vehículo amenazante con piedras en las manos.

*

Lo lógico era que pidieran que se llamara al 911, que llevaran al “herido” a un hospital, cerca está el Seguro Social, pero no, solicitaban la suma de 10 mil pesos para irse.

*

Consuegra le explicó que no llevaba ese dinero, pero ellos se ponían más agresivos, mientras el actor yacía en el pavimento.

*

Jota sacó su celular para llamar a Mercedes Bidó su esposa y se lo arrebataron, explicó que iba a llamar para que llevaran el dinero.

*

¡No tienen que llamar a nadie, busquen los 10 mil pesos! Gritaron cada vez con más agresividad los malhechores.

*

Consuegra y La Jota lograron acumular 4,500 pesos, los bandidos lo tomaron, el “muerto” se paró y se montó en el motor y se marcharon.

*

El carro quedó con lesiones graves que merecen internamiento en un taller de pinturas, pero por suerte, Consuegra y Jota salieron ilesos.

*

Es un nuevo sistema de atraco que ponemos a conocimiento de la ciudadanía en lugares solitarios y que por el área, si la uniformada quisiera, los atrapara.

*

¡Indígnate CDP! ¡Irritaste SNTP! ¡Enfadaste ALS! ¡Enojaste Acropol! ¡Encolerizaste ACDS!

*

SQUEEZE PLAY: El significado de Satanás es, Fiscal, Acusador…No la sabía y me la enseñó el sacerdote el domingo en misa…Falta mucho para el 27 de febrero?…El 1 de junio de 1992 los Yankees de Nueva York seleccionaron en el pick número 6 a Dereck Jeter…Hace 30 años…Los Capitanes de Arecibo firmaron a Ángel Núñez…Se juntarán Núñez y Víctor Liz con los campeones del Baloncesto de Puerto Rico…Los Tecolotes de Dos Laredos, que dirige Félix Fermín en México, tienen la mejor marca de la Liga con 26-7…El Gerente Deportivo del equipo es Kelvis Flete…Mi gente del fútbol de Moca, no se puede empatar con los Delfines, hay que pescarlos…Después que El Tsunami alcanzó categoría 80, el de la Real Academia Española, no dice ni pio…Arismendy Alcántara es el máximo jonronero latino en el béisbol de Japón…Arismendy tiene 9 estacazos fuera del parque, uno más que Gregory Polanco…José Marmolejos 5, Domingo Santana 4, Mel Rojas 3 y con solo uno Jefry Marte…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el Derecho Cesáreo es una rama del Derecho Civil…Por hoy, out 27.