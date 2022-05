Por Tuto Tavárez

Comencé la semana escribiendo sobre Virgilio Veras lunes y martes, no solo destacando sus condiciones de jugador amateur, sino su estado de salud.

*

Al mediodía de este martes, me llamó Chilote Llenas para decirme que Virgilio estaba interno en la Clínica Bonilla.

*

Me dice Chilote que existe el temor de que, al popular “Come Víveres”, tengan que amputarle la pierna.

*

Esperamos en Dios que esto no sea necesario y aunque dependa del bastón que vuelva por sus propios pies a Navarrete.

*

Otra información que me dio Chilote es que se estaban necesitando tres pintas de sangre.

*

Sería bueno que sus amigos y los amantes del béisbol amateur de aquellos tiempos lo visiten. Fue Virgilio que le llevó a Bartolo Colón a Chilote en la Academia de Cleveland.

*

Virgilio Veras está en la habitación 314 de la céntrica Clínica Bonilla, de Santiago y es momento de ser solidario.

*

Eduardo Núñez con quien visite a Virgilio en su casa, llegó al mediodía a Nueva York y cuando le informé llamó de inmediato a Daría López.

*

La respuesta de Darío fue: “parece que va para largo, pero estamos positivos”.

*

Me enteré que llegará una “boronita” de las Águilas Cibaeñas al través de su presidente Quilvio Hernández.

*

¡Vamos deportistas, por Virgilio Veras, hasta una oración se agradece, aportemos!

*

SQUEEZE PLAY: “Hasta el mejor escribano echa un borrón”…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Un saludo al excompañero de pupitres Radhamés López…Roberto Tineo lo sacó a pasear para enseñarle a Nueva York…Murió en Villa González don Herminio Mercado…Tremendo lanzador zurdo de la pelota amateur…Tenía el mejor movimiento para primera y los corredores se mantenían encima de la almohadilla…Herminio tenía 83 años y me dice Héctor García que jugó para la Marina de Guerra y Fuerza Aérea…En Santiago con Bullo Steffani, con Récord, Montecarlo y Villa González…César Consuegra estuvo en el sepelio cumpliendo por la crónica deportiva…Muchos no nos enteramos a tiempo…Johan Camargo tiene dos anillos de Campeón con A…Campeón con Águilas y campeón con Atlanta…Fellito Ortiz envió la historia del baloncesto, pero le cogió miedo a Hilarión…Chicué Pichardo leyó a Fellito en Momento Deportivo y de inmediato le mandó fuego…Edwarlyn Reyes parece que es un fenómeno…El jugador sub-19 del Cibao FC tiene 7 goles en dos partidos…Cuando Cibao Atlético le ganó a Escuela Jonathan Faña 5-1, Reyes anotó 4 goles…Ahora le ganaron 5-1 a San Fe y Reyes anotó 3 goles…Anotar 7 goles en un torneo es mucho y este Rey de Reyes tiene 7 en dos partidos…Hay que seguirlo de cerca…Los otros dos goles fueron anotados por Peralta y Rocés…También, las muchachas del Cibao FC, en la víspera del Día Internacional del Fútbol Femenino, doblegaron 2-1 a RDFC…Esta anécdota me la contó Rafael “Jito” Tavárez en Villa González…Se enfrentaron los Ventura en el estadio Cibao…Máximo Ventura contra Víctor Ventura (El Cabo)…Máximo le pegó un cuadrangular en las primeras entradas…Cuando el juego entró en las entradas finales, vino a batear de nuevo Máximo y entró a lanzar uno de los mejores relevista, Enerio Cabrera…Enerio le gritó a Máximo ¡Sácala ahora!…Máximo hizo swing y la pelota salió como un bólido del estadio…Cuando iba pasando por segundo miró a Enerio y con toda su calma dijo ¡Ay, se fue!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la película con Falda y a lo Loco, terminando con la expresión, “Nadie es perfecto”…Por hoy, out 27.