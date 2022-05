Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

Además de que tiene que jugar agachado sobre sus dos piernas, el cátcher debe cargar pechera, careta, rodilleras y un mascotín especial.

Pero, además, en la parte mental debe conocer las debilidades y fortalezas de los bateadores contrarios, para conducir sus lanzadores y evitar el mayor daño posible.

En esa difícil posición de receptor, Virgilio Veras jugó durante 25 años en el béisbol amateur.

Con un hito, nunca bateó por debajo de la aristocrática cifra de 300, en esas dos décadas y media.

Virgilio nació el 5 de julio de 1950 en Villa Vásquez, donde comenzó a enamorarse del béisbol.

En su natal Villa Vásquez solo jugó una temporada, ya que su fama de excelente bateador corrió a voz en cuello.

Se jugó una doble cartelera entre Villa Vásquez y Navarrete, que se preparaba para la pelota amateur de Santiago y Virgilio bateó de 10-9.

Papi Bisonó y Miguel Sánchez lo reclutaron para el equipo amateur de Navarrete, municipio donde se quedó a vivir y ya tiene 53 años.

Además de Villa Vásquez y Navarrete, Virgilio Veras jugó en Mao, Santiago y la capital donde lo hizo para Meteoro y la UASD.

Aunque su carrera coincidió con la de Juan Piñao Ortiz, a quien define como un virtuoso de la receptoría, Veras estuvo en varios eventos internacionales defendiendo el país.

Estuvo en la Serie Mundial en 1972 en La Habana, Cuba y en 1973 regresó a ese país para otro evento internacional.

Su periplo además incluyó, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá y el lejano Japón.

Pero hay una interrogante que muchos se hacen, ¿Por qué con tantas habilidades defensivas y ofensivas nunca fue firmado para el profesionalismo? La respuesta a esta pregunta en la siguiente entrega.

SQUEEZE PLAY: Himpar es el acto de gemir con hipo…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Este lunes se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino…Felicitamos a las chicas del Cibao FC…En la visita a Navarrete con Eduardo Núñez, escuché muchas anécdotas interesantes, contadas por Virgilio Veras y que formarán parte de la próxima entrega… Dice Joe Checo que Christopher Morel es primero de RD que pega jonrón en su primer turno como emergente…Diómedes Reyes me envía una crónica de Cuqui Córdova, reseña que Junior Feliz pegó jonrón en su primer turno en las mayores…Hay lanzadores que pegaron jonrón en su primer turno, aunque no en su primer juego…José Sosa y Esteban Yan están en esa lista…a propósito de Diómedes Reyes, no vi un escrito que me envió el mes pasado, sobre el Club Domingo Paulino y Los Jardines…Ese tema lo voy a tratar en otra entrega, ya que es polémico y necesita mayor espacio…En los primeros 24 juegos del béisbol de Japón, Gregory Polanco tiene 8 jonrones, máximo entre los latinos y 18 carreras impulsadas…José Marmolejos tiene 5 estacazos y 23 vueltas impulsadas, líder de los latinos…Arismendy Alcántara es segundo en jonrones con 7 y lleva 14 remolcadas…Tenía añales que no veía a exbaloncestista Henry “Pimpe” Muñoz…Lo vi en el juego de fútbol apoyando el Cibao FC…Pimpe fue un gran armador del Baloncesto Superior de Santiago…Además, figura en los grandes cambios…CDP recibió por Pimpe a Yayo Almonte desde La Plaza…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, entre la muerte de John F. Kennedy y Lee Harvey Oswald, supuesto asesino, solo pasaron dos días…Por hoy, out 27.