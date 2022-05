Por Tuto Tavárez

(2 de 2)

Quedamos en que Rafael “Jito” Tavárez y Máximo Ventura fueron a jugar como refuerzos a la Liga de Béisbol de Ecuador.

Cuando fueron al estadio y Jito vio las luces amarillentas, en un país que no tiene tradición beisbolera, miró a Máximo y le dijo: “Trata de batear que yo voy a ponchar muchos”.

Efectivamente, la poderosa recta de Tavárez, se combinó con la poca luminosidad del estadio y el nativo de Villa González hizo estrago.

Jito lanzó 60.0 entradas y ponchó a 119 rivales, casi dos por episodio y cumpliendo con su vaticinio.

Naturalmente, Máximo Ventura era capaz de batear con una venda en los ojos y ayudó a Jito pegando batazos de todos los calibres.

Contó Jito que cuando jugó en la Liga Rafael Cabrera, de su natal Villa González, un domingo lanzó una blanqueada en la mañana.

En la tarde, el partido estaba por la mínima 2-1 y Jito informó al manager que estaba listo para lanzar.

Cuando soltó la primera recta, el bateador Rafael Taveras (El Avión) alegó que estaba oscuro y que el juego debía suspenderse, pero el árbitro se agachó detrás del plato y gritó ¡Playball!

El zumbido de la recta se escuchó, pero no se vio, el equipo contrario alegó que no había visibilidad para jugar y abandonaron el terreno y se armó la tángana entre fanáticos y jugadores.

El pasado sábado, estuve en la casa de Jito con Eduardo Núñez, su compañero de equipo en Aldebot Comercial.

¡Jito! Gritó desde fuera Eduardo Núñez y este preguntó ¿quién es? “Eduardo Núñez” fue la respuesta.

A pesar de estar ciego y enfermo con cáncer, Jito brinco y fue el mismo abrir la puerta, le brotaba una gran sonrisa y un deseo de abrazar a su amigo.

Yo observaba en silencioso y Eduardo le dijo: “Aquí está Tuto Tavárez”, pensé que iba a preguntar ¿Quién es? Pero me sorprendió y estrechó mi mano.

“Tú y Rafael Baldayac son los únicos que escriben de la pelota amateur”, me dijo Rafael “Jito” Tavárez, lacerado por la vida, pero no vencido.

Jito quedó maravilla con la visita y yo debo agradecer a Eduardo Núñez que me incluyó en su recorrido y pude conocer a uno de los mejores lanzadores de la pelota amateur.

SQUEEZE PLAY: Nariz griega es la que se prolonga con la frente…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Osvaldo Virgil cumplió 90 años el pasado lunes…No vi celebraciones…El Orégano abrió puertas, pero no lo recuerdan…Por lo menos, mientras esté vivo…Este jueves se medirán Cibao FC y Atlético Vega Real en la PUCMM…Pero no será juego de la LDF, sino del Torneo Flow Concacaf…El ganador a la final…No se lo pierda…El domingo será el Ceremonial del Pabellón de la Fama…Rogamos a Dios por la pronta recuperación del caballero Octavio Jaquez…Este gran hombre tuvo un accidente casero y está delicado…Christopher Morel perreó su primer jonrón en Grandes Ligas…Hasta pasó por primera sin pisarla y tuvo que devolverse…Parece que en el Cupes de los Pepines habrá elecciones próximamente…No tengo detalles, pero escuché que Ñoño, creo que se llama Fabio Reyes, va como candidato…Yanky Rodríguez me parece es el presidente…Ojalá las cosas salgan bien para los pepineros…El Rey Emérito Juan Carlos regresa a España para participar en una regata…Sabrá nadar?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, El Complejo de Casandra es hacer vaticinios que nadie cree…Por hoy, out 27.

