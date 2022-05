Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

Del municipio de Villa González ha salido una pléyade de grandes atletas en varias disciplinas deportivas.

*

El béisbol ha sido una mina donde los scouts encuentran diamantes en brutos en la otrora Laguna, que luego pulen y se convierten en joyas.

*

Uno de ellos fue el lanzador Rafael “Jito” Tavárez, quien brilló en la mejor época del béisbol amateur.

*

Durante 22 años, su poderoso brazo se paseó por los estadios del país y envuelto en la bandera nacional en el plano internacional.

*

Aunque impresionaba los scouts con una recta endemoniada, aderezada por un rompiente estilo arco de barril, nunca recibió firma para el profesionalismo.

*

La razón de los buscatalentos, es que Jito era muy bajo de estatura, teoría que tiró por tierra Pedro Martínez varias décadas después.

*

Incluso, en una ocasión, Rafael Ávila lo llevó a los entrenamientos de los Tigres del Licey y en un partido de exhibición tiró seis ceros.

*

Aunque no puede ver, la mente de Jito está lucida y narra de memoria que comenzó a jugar en 1976.

*

Sin titubear señala que jugó para Aldebot Comercial, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Tamboril, Navarrete y naturalmente, su natal Villa González.

*

Pero, Jito también probó en el béisbol amateur del Distrito Nacional jugando para el famoso equipo Meteoro, de don Eloy Rodríguez.

*

Rafael “Jito” Tavárez recibió una oferta para jugar en Ecuador, la cual aceptó junto a Máximo Ventura. (Continuará).

*

SQUEEZE PLAY: Gorila, es coloquialmente guardaespaldas…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El Cibao Atlético, que es el equipo menor del Cibao FC, ganó en el torneo Sub-19 a la Escuela Jonathan Faña…El triunfo fue 5-1…Es decir, que Cibao Atlético hizo una “Mano”, así dicen en el fútbol a quien anota la misma cantidad de los dedos de una mano…Pero, más sorprendente todavía fue, que el jugador Edwarlin Reyes, este debe ser “El Tamarindito”, anotó un Póker…Es decir, cuatro goles, lo que no es muy común en esa disciplina…El otro gol lo anotó un joven apellido Rojas, que debe cuidarse de la tarjeta de ese color…Las muchachas Sub-19 del Cibao FC empataron 2-2 con el Club 5 de abril en la Liguilla…Un gol lo anotó Katherine Núñez Madera, la nieta de Felipe y sobrina de José…El otro fue anotado por una prometedora damita que llaman Luisa…Hay alegría en Santiago, Christopher Morel, el hijo del exbaloncestista Rafael Disla, fue subido a Grandes Ligas por los Cachorros de Chicago…Luis Felipe Castillo, quien fue el caballo de las Águilas Cibaeñas y el equipo olímpico que ganó medalla en Tokio, fue ascendido a triple A…Se espera que pronto Luis Felipe se tome su cacito en las mayores…Escuchamos todas las campanas sobre el nombre de La Barranquita…Dice Chino Arias, que el nombre puede ser Carlucho Bermúdez, porque fue gracias a su gestión que se construyó…Carlucho fue el presidente del Comité Organizador después de Julián Ramia…Una opinión buena es de Gerardo Matías…Dice el exbaloncestista de Pueblo Nuevo: “Qué le dejen La Barranquita, y ya”…El Señor dijo así, tengamos la luz y el mundo se iluminó…Recordando a Niní Cáffaro con su hermosísima canción Palabras…Dijeron que en Santiago no había hoteles para montar la Serie del Caribe…Demostramos que si y entonces dijeron que el terreno del estadio Cibao no servía…Están arreglando el terreno…Entonces dirán que las luces no son buenas…Ponen las luces y dirán que el Monumento es muy alto o que el Río Yaque tiene pocas aguas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la corona civil en Roma, se hacía con ramas de encinas…Por hoy, out 27.