Por Tuto Tavárez

El ingeniero Elías Pérez es el presidente de la Asociación de Atletismo de Santiago y un luchador en defensa del estadio Olímpico de La Barranquita.

Ese desvelo y lucha por el bien del inmueble, lo convierte en una voz de peso para opinar sobre el debatido tema del nombre de La Barranquita.

Pérez aporta dos nombres que entiende son meritorios, Hans Hieronimus y Rafael “Fellito” Domínguez.

Considera Elías, que el Complejo La Barranquita debe llevar el nombre de Hans Hieronimus.

Recuerda, que Hans fue el propulsor de que en Santiago se montaran los Juegos de 1986, por los cuales se construyó el Complejo Deportivo.

Para el estadio Olímpico justifica el nombre de Fellito Domínguez, en virtud de que fue el primer atleta de Santiago en asistir a unos Juegos Olímpicos en atletismo.

Además de ese logró, agrega Pérez, nos representó en varias citas internacionales, siendo un gran embajador del deporte.

“Fue un atleta que puso en alto el nombre de la provincia de Santiago y el país”, justifica la máxima autoridad del atletismo local.

Voy aprovechar este comentario para agregar una opinión de Rafael Torres, quien fue presidente de la Asociación de Fútbol de Santiago.

Esto, porque se ha dicho que ningún futbolista de Santiago ha transcendido y que el estadio Olímpico abarca esta disciplina y atletismo.

Torres destaca al futbolista Jon Manuel Vargas, primer jugador en ser selección nacional.

Aporta también Torres, que jugó en un premundial y fue titular en todos los partidos. Ahí tienen, otro limón pal acaldo, como dice Solovino.

