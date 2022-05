Por Tuto Tavárez

Es el diputado Benedicto Hernández, quien tiene un Proyecto de Ley que busca poner el nombre de José Lima al Complejo Deportivo de La Barranquita.

*

Hernández de seguro que hizo la propuesta lleno de buenas intenciones, pero la misma ha recibido un gran rechazo de los deportistas.

*

No en rechazo a José Lima, quien es uno de los atletas más queridos, sino porque no encaja con un beisbolista profesional, sea cual sea su nombre.

*

Quizás Benedicto debió consultar primero a los deportistas, especialmente a Elías Pérez de la Asociación de Atletismo, que es el deporte emblemático del olimpismo.

*

Muchos nombres me han propuesto de los cuales puedo mencionar algunos, pero mi opinión no resuelve nada.

*

Hay confusión de si se trata del Complejo Deportivo o simplemente del estadio de olímpico.

*

Hay un nombre muy sugerido y se trata de Rafael “Fellito” Domínguez, a quien no vi competir.

*

Pero, me dicen otros exatletas, que es su favorito porque Domínguez, fue el primer atleta olímpico que salió de Santiago. Es un dato de mucho peso.

*

Pero también se mencionan a Rafael Mejía, Víctor Rodríguez, Domingo Batista, Chapú Rivas, Rigoberto Rincón, Aridio De los Santos, entre otros.

*

Las mujeres también tienen sus votos, principalmente, Rosario Guadalamar, Olga Rodríguez y Yenny Suriel. Agrego como mención a Julie Beard.

*

Otras disciplinas tienen sus atletas destacados, pero esos son los principales que se mencionan.

*

SQUEEZE PLAY: En la Antigua Grecia las habas se utilizaban para votar, las blancas eran si y las negras no…Le dieron habas negras…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El ingeniero Pichardo Mencía me informa que en el estadio Aníbal Medina, de La Barranquita, un dogout fue bautizado como José Armando Castillo y el otro Joselito Ramos…Y que el área VIP del estadio se llama Luisín Mejía…Pichardo Mencía era el secretario de la Asociación de Softbol cuando sucedió eso…Cuando se bautizó el estadio de la ACDS con el nombre de César Delmonte y Consuegra, se le puso a un dogout Juan Mendoza y al otro Domingo Saint-Hilaire…Incluso, una cabina de transmisión, que creo no existe, se nombró como Papi Pimentel…Señores, hay que estar vivo para ver cosas…Paolo Modolo se quiere cambiar de la Juventus para el Real Madrid…Como si él fuera español y no italiano…Leo Sánchez y José Miguel Minier le aconsejaron que no cometiera ese error…Qué dirían tus padres y abuelos?…Preguntaron Leo y Minier a Paolo…”Saldrían de las tumbas”, respondió Paolo…Por cierto, Chicué Pichardo quiso aconsejar a Paolo sobre fútbol…Leo y Minier le dijeron que no se llevara de Chicué…Paolo hombre que escucha le dijo: “El chip de Chicué solo registra béisbol y baloncesto”…A propósito me dijo Leo que Minier recibió una saqueta de golf, como regalo de Silvano Morrobel…Chicué envidioso le dijo que ese deporte no da gusto…Los Metros de Santiago comienzan a entrenar este lunes…No más detalles…No me sorprendió que Canelo Álvarez perdiera del ruso Dmitry Bivol, ya que Domingo Hernández, gran conocedor del boxeo y quien analiza sin parcializarse, dijo que sería peligroso para el mexicano…Otra sorpresa, fue que Carlos Alcaraz, quien puede ser hijo de Rafa Nadal, le ganó en su propia tierra…Cuando terminó el partido RTVES lo entrevistó…Alcaraz dijo en el aire, que su éxito lo debe a su abuelo, quien siempre le ha dicho: “Hay que jugar con la cabeza, el corazón y los cojones”…Me dice Pichí Almonte que el anotador del Juego del Recuerdo de la pelota amateur fue de lujo…Carlos Manuel Estrella fue quien llevó las estadísticas…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el escándalo Watergate fue en 1972, hace medio siglo…Out 27.