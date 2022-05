Por Tuto Tavárez

El pasado 24 de marzo el jugador del cuadro, Starlin Castro cumplió apenas 32 años.

*

Desde que cumplió los 30 en el 2020, Castro ha tenido problema en Grandes Ligas y hoy está fuera.

*

En momento en que hay dominicanos debutando con 29 y 27 años, Starlin debiera ser una figura con protagonismo en ese béisbol.

*

Su carrera parece terminó en el meridiano y el muchacho de Montecristi ve interrumpida una carrera brillante que iba tejiendo.

*

Debutó en Grandes Ligas en 2010, es decir, que solo jugó una década, ya que fue suspendido en el 2020, jugando solo 16 juegos y pegó 16 hits.

*

En el 2021 se vio limitado, por suspensión, a 87 juegos y conectó 89 imparables, es decir, que estamos hablando de un jugador inactivo en un gran momento.

*

Starlin Castro tuvo uno de los debuts más brillante que ha tenido un jugador, ya que lo hizo con jonrón y triple en su primer juego.

*

Apenas en su segunda temporada disparó 207 hits en 2011 y 183 en su segundo año, después de facturar 139 en su año de debutante.

*

Nunca sabremos la cantidad de hits que hubiese conectado con una carrera de 18 temporadas que hubiese sido lo ideal.

*

Su total de hits conectado fue de 1,722, es decir, que de haberse mantenido en acción, llevara más de 2,000.

*

Su cantidad de jonrones fue de 138, sumó 319 dobles, 40 triples, remolcó 687 carreras, anotó 698, con 89 bases robadas y promedio de 280.

*

Todavía está joven para jugar, pero el oxido está al acecho y parece que tiene más presencia en galleras que en estadios.

*

Digo esto, porque vi un “flyer” de una gallera de la Línea Noroeste, anunciando una gran jugada de gallos y destacaba la presencia de Starlin Castro y eso no lo ayuda en nada, si es que tiene intenciones de seguir jugando.

*

De lo contrario que disfrute su amor por la lidia de gallos, después de todo, se trabaja primero para darnos gusto después. Fue primero trabero, antes de pelotero.

*

SQUEEZE PLAY: El papel Salmón se utiliza para la sección de la prensa económica…Diga, maestro Carlos Manuel Estrella…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El diácono Sildo Hernández cumplió años el martes…Esta de semana aniversario y yo soy encargado de recibir los regalos…Murió de un infarto José Eduardo Flores a quien conocimos como Castillo…Era gran amigo de Félix Fermín y lo vimos el año pasado en Mao, donde me parece estaba residiendo…Félix lo llamó para decirle que estábamos en Mao y de inmediato apareció…Este jueves la Cámara de Diputados tendrá una vista pública en Jarabacoa…Será sobre el nombre del estadio de fútbol…Bautizado como Junior Mejía se le quiere cambiar el nombre por Padre Joaquín Soler…Pedro Martínez estuvo en un juego de la NBA…Y el piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc estuvo en un juego de los Marlins…Gracias a Kismel Cruz por el bonito trabajo que escribió en el Nuevo Diario…Es sobre los cronistas deportivos del Cibao y me incluyó…Gracias reiterada, dama…Cibao FC visita a Moca FC el sábado…Mi primo José Luis Paulino y Moi Genao serán anfitriones…Habrá mofongos enteros para nosotros…No medio quipe como hizo Mario De Jesús en La Vega…A propósito de La Vega, lamentamos el fallecimiento de la madre del exboxeador Baby Peña, en la culta y olímpica ciudad…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Ascalon era el nombre de la espada con que san Jorge Mató el dragón…Por hoy, out 27.