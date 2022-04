Por Tuto Tavárez

Con la escogencia del Comité Organizador, el presidente Luis Abinader ratifica que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son una realidad.

*

La cita es para Santo Domingo 2026, donde se montaron los Juegos de 1974, es decir, dentro de cuatro años.

*

El 2026 coincide con la sede de la Serie del Caribe para la República Dominicana.

*

Es de justicia, que la serie caribeña se celebre en el estadio Cibao, ya que la capital fue sede este mismo año.

*

Santiago tiene la infraestructura hotelera para acoger a los visitantes de Puerto Rico, Venezuela, México, Colombia y Panamá.

*

Solo habría que cambiar el sistema de iluminación del estadio Cibao, para ponerlo acorde con el Quisqueya, Juan Marichal.

*

Además de los trabajos rutinarios que se realizan todos los años en terreno, club house y graderías.

*

Aunque es un evento de la Confederación de Béisbol del Caribe, las Águilas Cibaeñas serían de mucha ayuda, ya que aquí se jugó en el 2008.

*

Incluso, algunos partidos del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, podrían ser traídos a Santiago.

*

Cuando el país fue sede del en 1969 del Mundial de Béisbol Amateur, se jugaron varios partidos en el estadio Cibao como subsede.

*

Ahí vi el primer jugador amateur que la sacó por el jardín central en el estadio Cibao, el cubano Fermín Laffita.

*

También vi el segunda base Andrés Telémaco batear de 4-4 y jugar en 3B al que fue campeón de bateo Owen Blandino.

*

La petición está hecha, Serie del Caribe Santiago 2026. Ciudad limpia, bonita y acogedora.

*

SQUEEZE PLAY: Doce astronautas han pisado la Luna…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Quién me ha robado el mes de abril?…Hay que recordar a Joaquín Sabina…Ambiorix Mata está haciendo un gran esfuerzo por montar el torneo de béisbol amateur…Tiene 9 solicitudes de franquicias…Los municipios de Navarrete, Tamboril, Villa González y Cienfuegos, que ahora es Santiago Oeste…También la Liga Tranquilo Tavárez, la Universidad Isa, Liga Félix De León y los Monstruos…Hay una solicitud de Juan Mercado para operar un equipo…El torneo no será en mayo como se había planificado, será el 18 de junio…Si sigue reculando alcanza el torneo de Lidom…Baloncesto Superior en Santiago…Baloncesto Superior en Puerto Plata… Baloncesto Superior en San Pedro de Macorís…Baloncesto Sub-25 en San Francisco de Macorís…Canastos por un tubo y siete llaves…Don Antonio Martínez, el padre de Santana Martínez cumplió 100 años…Si eso se hereda y usted es narrador, no mire para las Águilas…Más de 40 dominicanos están jugando en la Liga Mexicana de Béisbol…Es noticia vieja que Miguel Cabrera llegó a 3,000 hits…Pero, quiero decir, que ese tipo de jugadores son rechazados por algunos equipos y los scouts…Incluso, incluyo ahí a Albert Pujols…Cuando evalúan sus físicos, dicen despectivamente, “ese va a ser un gordo”…Algo similar lo viví con Vladimir Guerrero Jr…También, uno de los scouts más famoso del país, cuando vio a Lewin Díaz, que William Valdez se lo llevó, dijo, “ese es un gordo”…Cibao FC y San Cristóbal este viernes se miden en la Liga Dominicana de Fútbol…Debe ser un gran juego…!Rumbo a la bombonera de la PUCMM a las 7:00 de la noche!…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el tercer jueves de agosto en Suecia se festeja el “Surstrommgspremiar”, que consiste en comer pescado podrido…Por hoy, out 27.