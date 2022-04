Por Tuto Tavárez

El viernes pasado arranca la Liga Mexicana de Béisbol, como es costumbre con una gran cantidad de dominicanos.

*

En los tres primeros juegos de fin de semana actuaron 17 jugadores ofensivos de República Dominicana.

*

Además de 16 lanzadores, pero es casi seguro que no actuaron todos los que están jugando en tierra azteca.

*

Muchos son jugadores de importancia en la pelota dominicana, realizando diferentes roles.

*

Comencemos ¡Bomba! Porque los dos mejores a la ofensiva fueron Rainel Rosario, quien bateó de 11-5 con 2 jonrones y Olmo Rosario que lo hizo de 9-4 con uno para la calle.

*

Christian Adames, quien solo jugó en 2 de 3 partidos, bateó de 6-4, Yeison Asencio quien el domingo pegó de 4-4 registró de 11-6, Junior Lake de 10-4 con un jonrón, Alejandro Mejía de 12-6 y Aneury Tavárez de 11-4 con un cuadrangular.

*

El fornido Sandber Pimentel de 11-3 con un vuelacercas, Carlos Paulino de 11-4 con un sorpresivo triple, Johan Ureña 10-3 y uno de cuatro esquinas, Erick Aybar 11-3 y uno fue jonrón.

*

Orlando Calixte de 10-4, Ramón Torres de 9-3, Rubén Sosa de 13-3, Zoilo Almonte de 9-1, Lucho Jiménez de 13-2 con un doblete y Jesús “Cacao” Valdez de 12-2.

*

Los lanzadores Radhamés Liz, Francis Marte y Pedrito Fernández ganaron sus salidas de 5.0 entradas; Gabriel Inoa y Wendolyn Bautista sin decisión en 5.0 y 4.0 entradas, Rafael Pineda, aunque no tuvo que ver con la decisión, fue castigado con 6 hits y 6 carreras limpias en 3.1 de episodios.

*

El relevista Reymin Guduan actuó en los tres juegos de su equipo, con 3.0 entradas de una carrera.

*

Hubo pitchers de una entrada sin novedad como fueron, Gerson Bautista, Jumbo Díaz, Román Méndez, Neftalí Feliz, Fernando Abad, Jenrry Mejía, Fernando Rodney y Michael Inoa, quien está debutando en ese circuito.

*

SQUEEZE PLATY: Floritura, adorno especialmente el aparatoso o complicado…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Ahora la disputa es por el nombre del estadio de fútbol de Jarabacoa…La alcaldía lo bautizó como Junior Mejía, pero en el Congreso hay un proyecto de Ley para que se llame Padre Soler…Dicen que Junior ha sido el mejor futbolista de Jarabacoa y el padre Soler quien introdujo ese deporte en La Montaña…Ya Leo Sánchez advirtió a Andrés Dilonex para que eso no distraiga el equipo…Cibao FC anotó contra Delfines en el minuto 58 y en el 85, los mismos números invertidos…Como en política no se le reconoce nada al otro voy a decir lo siguiente…La semana pasada tuvo que salir por la noche…Bajé por la Avenida Las Carreras y quedé impresionado con los árboles floridos que hay allí…Me dijeron que eran acacias…En la oscuridad parecen garzas durmiendo…Entonces, recordé que esos árboles los sembró Gilberto Serulle y fue objeto de grandes críticas…!Sembrando palos secos! Escuché personas decir…Quise verlo de día y están preciosas las flores y me dijeron que crecen más…Gracias a Serulle que los sembró, Abel Martínez que los continuó y mantienen brigadas cuidando y limpiando las hojas y flores que caen…Me van a odiar por ser justo, digo, Tuto…Me dicen que Germán Santiago (El Mocano), está duro…Ya no regala mentas, sino picaderas…La pensión ayuda…Luis Tomás Rae cree que es apoderado de Christ Duarte…Cobra un carrucho por entrevista con el NBA…Atención compadre Otilio Lantigua o Mohamed La Antigua…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Dubái en sus orígenes fue un pequeño pueblo de pescadores a orilla del Golfo Pérsico…Por hoy, out 27.