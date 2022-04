Por Tuto Tavárez

Ya sabía que la columna sobre Hilarión Isalgués sería la “crónica de una muerte anunciada”, como diría el Gabo.

*

Podría escribir la semana entera sobre este tema con todas las informaciones que me han llegado por culpa de Dimaggio Abreu.

*

La primera llamada me la hizo el magnate de la televisión Adalberto De León para desmentir a Hilarión. Rimó.

*

Ciertamente, Adalberto como publicista y ligado a la Compañía Anónima Tabacalera, hubiese conseguido buen patrocinio para el Club Luis Veras.

*

Incluso, Adalberto fue el comercializador que llevó los millones al Baloncesto Superior de Santiago.

*

Una cosa que me quedó claro, no es que Hilarión estaba en contra del Luis Veras, es que estaba convencido que había que tener una franquicia diferentes a las tradicionales de los barrios.

*

El pequeño Hilarión quería imitar la entrada del Club Naco en el Baloncesto de Santo Domingo.

*

Otro, de los troncos del Luis Veras, como Fellito Ortiz, entiende que había clubes del superior que no le convenía que ellos entraran, porque tenían jugadores de esa entidad.

*

Nombres como los hermanos Cancius y Mauricio Espinal, Toño Ventura, Nao Peña, Mon Meléndez, Julio Mora, Antonio Minier y Rafael Disla, entre otros.

*

Con ese equipo, un refuerzo extranjero y otro de la región, ¡Luis Veras campeón!

*

Se indignan otros “luisvereanos”, me lo inventé yo, como, Jesús Mata, Apolinar Peralta, Danny García, Pichí Almonte, Quico Sosa, Roberto Sánchez, El Rufo Fernández, Che Ventura, Jorge Ventura, los doctores Cuqui Silva y Ruddy Pichardo y muchos más.

*

SQUEEZE PLAY: El Cantar de Mío Cid tiene 3,735 versos…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Invité a Hilarión Isalgués a un par de frías en el parque Bolívar y me dijo que no…También recibí varias opiniones de Chicué Pichardo sobre el tema Luis Veras y sexta franquicia…Por el tiempo que hace, los señalamientos de Chicué podrían tener verdades e imprecisiones…Pero, no echaré leña al fuego…Prende muy despacio, gasolina si, jijiji…Fellito Ortiz amenaza con escribir la realidad del debate…Radhamés Bonilla pasó el fin de semana gozando solo…Cuando Amir le preguntó, de qué se reía?…La respuesta fue, “confundieron a Pappy Pérez con Reynaldo Filpo”…Café con leche…Un saludo para el doctor Virgilio Gutiérrez, amigo de Rafael Baldayac…Don Antonio Martínez cumplió 100 años el viernes en Moca…Don Antonio es el padre del destacado narrador de las Águilas, Santana Martínez…Gracias a Dios con ese siglo sigue más duro que Consuegra…Qué largos son los playoffs de la NBA…Cualquiera llega cansado a la meta…Y, sin los Lakers falta sazón, digo LeBrom…Recuerden, Juego del Recuerdo de la pelota amateur el 2 de mayo…Un grupo trabaja en eso…David Muñoz, Castillo Luna, Pichí Almonte, Miguel Tejada, El Bomberito, Radhamés Báez, Angelito De la Cruz y otros…Arismendy Alcántara de 4-4 con 2 jonrones el domingo en Japón….Y aquí no juega…Ese es un pelotero ideal para Lidom…Otro que estuvo superbo fue Christian Adames, el Capitán de los Toros…Debutó de 3-3 en México…El conocido Félix Pérez se fue tres veces para la calle el sábado en México…La Liga de Verano de República Dominicana parece que no pasará de un proyecto…Suerte que Fedobe hace la Liga de Verano del Cibao…Los clubes colistas del fútbol tuvieron buen desempeño el sábado por el Cibao…San Cristóbal sacó un empate contra Moca FC…Y aunque perdieron, Delfines del Este dieron un susto a Cibao FC…Hasta el minuto 58 estaban ganando…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Melbourne durante un tiempo se llamó “Batmania” en honor a su fundador John Batman…Por hoy, out 27.