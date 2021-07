Este año se cumple medio siglo que el equipo Súper Selecto Bisonó, se proclamó campeón Nacional de béisbol amateur.

*

La hazaña de los santiagueros ocurrió en octubre de 1971 y para lograrlo tuvieron que barrer con todos.

*

El equipo Súper Selecto Bisonó representaba a Navarrete en la pelota amateur de Santiago.

*

Papi Bisonó, era el Mecenas del equipo, narra que luego tuvieron que ganar a todos los campeones provinciales para representar el Norte.

*

En el Circuito Sur quedó campeón el Distrito Nacional y Santiago le pasó el rolo para seguir avanzando.

*

Todavía no se podía contar victoria, porque había que ganarle al Círculo Deportivo Militar, representado por la Marina de Guerra, que se había coronado.

*

Era un 5-3 y los experimentados militares fueron dados favoritos, pero la serie terminó en 4 partidos con Súper Selecto Bisonó alzando la corona 3-1.

*

Bisonó, un Bisoño para entonces, recuerda que el manager era Danilo Calderón, quien tenía de coaches a Yolo Pérez y Chichí Pérez.

*

Los receptores eran Virgilio Veras (bautizado por Ramón De Luna como “El Come Víveres”) y Francisco “Chino” Ramos.

*

Los lanzadores eran: José Cruz “El Zurdo de Gurabo”, Porfirio García, Fira de Tamboril y los derechos, Elpidio Morrobel, Víctor “Cabo” Ventura, José Luis Estévez, José Armando Castillo “El Mago”, Carlos Borromé, Francisco “Concón” Cruz y Eusebio Paulino.

*

Los infielders eran, Nelson Llenas, Maney Cabreja, Juan Germosén, Pappy Marichal, Tito Peña, Fausto Pérez y Jesús “Chu” Almonte.

*

En los jardines, Miguel “Guelo” Diloné, José Bernardo Sena, Felo Hernández, Rafael Vásquez, Apolinar “Cuchito” Liranzo, Héctor Camacho y Yeyo Castro.

*

SQUEEZE PLAY: La mozzarella italiana se elaboraba originalmente con queso de búfala…Confié en la memoria y se me olvidó un jugador que aprecio mucho y es de los míos…Se me olvidó en la lista de ayer, Wilín Rosario…Es que cuando uno pasa de 25 años, no puede estar confiando en la mente…!Por Dios!…Pero que van a hacer con el estadio Chaguito Olivo de Gurabo…La instalación ubicada en el Club Mambuiche parece una pocilga…Un criadero de mosquitos…Los únicos perjudicados son los niños…Después que salgan malos y callejeros, no digan nada…A propósito de que ayer hablé del cine Odeón, me recordó Santana Martínez un episodio de Consuegra en el cine Apolo…Consuegra siempre iba con una gorra metida hasta los ojos…Ah, si alguien le llamaba Consuegra, decía, “dime Ramón”…La razón no la sé…Porque al lado del Apolo, todavía está ahí, el Correo…Como dice Julio Iglesias, a veces llegan cartas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que La Torá de los judíos se corresponde con el Libro Sagrado de los Cristianos el Pentateuco…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez