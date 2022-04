Por Tuto Tavárez

En 1973, hace casi medio siglo, Joan Manuel Serrat escribió unas letras, a las cuales puso música, cantó y convirtió en canción.

*

Es una denuncia al maltrato del hombre a la ecología, lo que de allá aquí no ha cambiado, sino empeorado.

*

Siguen secando y contaminando los ríos, cortando los árboles para llenarse los bolsillos de billetes.

*

Con el permiso de los lectores, quiero este Jueves Santo, regalar las letras sin desperdicios de esta canción, que Serrat escribió en catalán como Pare.

*

Mientras la leen pueden escucharla, como un homenaje a los hombres y mujeres que luchan contra los depredadores, que nos quitan nuestra mayor riqueza.

*

Porque cuando termine el 2022, Serrat se retirará de los escenarios y tendremos una voz menos para denunciar los atropellos a la tierra.

*

Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta

Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca

Padre, que el río ya no es el río

Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que tiene vida

Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles

En invierno no tendremos fuego ni en verano sitio donde resguardarnos

Padre, que el bosque ya no es el bosque

Padre, antes de que oscurezca llenad de vida la despensa

Sin leña y sin peces

Padre tendremos que quemar la barca

Labrar el trigo entre las ruinas, padre

Y cerrar con tres cerraduras la casa y decía usted, padre

Si no hay pinos no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros

Padre, donde no hay flores no hay abejas, ni cera, ni miel

Padre, que el campo ya no es el campo

Padre, mañana del cielo lloverá sangre

El viento lo canta llorando

Padre, ya están aquí

Monstruos de carne con gusanos de hierro

Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero

Padre, que están matando la tierra

Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra

*

SQUEEZE PLAY: Uruguay en guaraní significa “Río de los Pájaros”…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…A propósito de lo que escribimos sobre las luces del estadio Cibao, el ingeniero Garibaldy Bautista nos dio una breve explicación…Me aseguró que la iluminación de infraestructuras deportivas tiene su especialidad…En esa parte, Bautista está dispuesto a ayudar…Me adelantó, que esa inversión hay que hacerla con el objetivo de conseguir la certificación MLB y debe ser por empresas especializadas en esa área…Prometió ampliar…Estamos de acuerdo, debe ser una inversión bien hecha…Como decimos en el argot beisbolero “De Grandes Ligas”…Muy bueno el taller ofrecido por la Oficina Nacional de Propiedad Privada (ONAPI) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)…Alrededor de 50 periodistas participamos en el mismo…Propiedad Industrial para Periodistas…Muchas veces damos pasos para un programa, un periódico, una revista, etc, pero desconocemos los pasos legales que son obligatorios…!Qué rápido llegó Juan Soto a 100 jonrones!…Me encontré con el estridente Hilarión Isalgués y me explicó porque la sexta franquicia del Baloncesto Superior de Santiago fue el Club Domingo Paulino y no el Luis Veras…Le dije a Hilarión que Fellito Ortiz todavía no sana esa herida, pero su respuesta, podría ser en una próxima entrega, probablemente el lunes…Hilarión es el mismo…Sigue hablando duro y sacando el pecho…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, según el Libro Guinnes, en Alemania está la torre de iglesia más inclinada del mundo…Por hoy, out 27.