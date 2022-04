Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

Cuando el Baloncesto de Santiago dejó la dura cancha de asfalto y el ardiente sol a cielo abierto, José Ortiz solo tenía 24 años y era un francotirador que rara vez fallaba.

*

Enseñó cuatro décadas antes, habilidades que ahora se disfruta de Stephen Curry y sus disparos de largas distancias.

*

Ortiz, no tenía distancia ni ángulo para introducir el balón por el canasto, hasta con una venda en los ojos podía encestar.

*

Llegó el Baloncesto Superior al Palacio de los Deportes, hoy, Arena del Cibao y las expectativas giraban al alrededor en José Ortiz, en el Club Pueblo Nuevo.

*

¿Qué sería capaz de hace el certero encestador de canchas duras, en el flexible tabloncillo de la techada instalación?

*

Cuenta José, que con la llegada del Club Pueblo Nuevo al básquet mayor, sus propios compañeros comenzaron a llamarlo viejo, con 24 años y un caudal de energía para rendir.

*

Corría el año 1982 y Ortiz era un espectador más en la banca de Pueblo Nuevo, donde sus propios compañeros de equipo, sugerían al dirigente Andrés Hidalgo, no usarlo porque estaba muy viejo.

*

Ortiz vio acción en cuatro partidos, de 3 y 4 minutos, a pesar de que aportaba entre 6 y 8 puntos.

*

Entonces, optó por el retiro y regresó a la dura de la escuela Peña y Reynoso, donde continuó encestando canastos estratosféricos.

*

José Ortiz vive con su familia en la ciudad de Nueva York y el domingo 3 viajó a Santiago, para un reconocimiento que se le iba a hacer previo al partido de Pueblo Nuevo.

*

Casi nadie se enteró de ese reconocimiento y de regreso a Nueva York, José me llamó para explicarme lo que pasó y sus motivos.

*

“Más que regocijado, me sentí humillado”, me aseguró, pero para conocer las razones de su decepción, espere la próxima entrega con José Ortiz.

*

SQUEEZE PLAY: “En Domingo de Ramos, quien no estrena, no tiene manos”, refrán…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Felicito a mi hermano Arnulfo Gutiérrez, quien este 10 de abril, estuvo como dice Rafael Solano, de aniversario…Lo celebró con gallos y música típica…Una sugerencia a quienes manejan los nombres de los jugadores de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Una semana un jugador no puede tener un nombre y la siguiente otro…Se ha dado con varios jugadores y eso confunde y hasta perjudica el mismo jugador…Una semana salen en el onceno de Cibao FC, Erick Japa y en el siguiente juego Erick Paniagua, cuando es la misma persona…Hay que usar un nombre único…Giancarlo Stanton comenzó a jugar como Mike (Michael) Stanton…Un día hizo una rueda de prensa y dijo, yo no soy más Mike, a partir de ahora soy Giancarlo y listo…La mayoría tenemos dos nombres y dos apellidos, pero un día no puedo ser Bienvenido Tavárez y al siguiente Rafael Paulino…A propósito de nombre, siempre he dicho que Jesús Mata tiene el nombre mal puesto…Jesús no Mata, salva…Tanto daño le hace ese apellido a Jesús, que sacó de su negocio al querido Roberto Sánchez, un hombre bendecido por Dios, deportista del ensanche Bolívar, con una blasfemia…Le dijo que Fidel Castro estaba en el infierno…Radhamés Bonilla va a llevar esa ofensa a los tribunales…Hosanna en las alturas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la hembra del koala tiene dos vaginas y el macho dos penes…Por hoy, out 27.