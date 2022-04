Por Tuto Tavárez

Cuando se habla de lideratos en baloncesto, el tridente se los llevan puntos, rebotes y asistencias.

Hay otros importantes, pero esos son los más publicitados cuando se trata de hombres que dominan el juego creado por James Naismith.

Los puntos están destinados para jugadores con buena puntería desde fuera y penetraciones.

Los rebotes son para los jugadores que defiende la pintura, los llamados pívots que juegan debajo de los tableros.

Y los armadores, son por lo regular los más pequeñas, aunque Magic Johnson es una excepción, con habilidades para conducir el balón, velocidad y certeros en los pases.

Pues, vamos a ver los quintetos, es decir, los cinco primeros en cada uno de esos renglones en el Baloncesto Superior de Santiago.

Dicen que los chiquitos primeros, entonces encontramos a Diómedes Girón como el jugador con más asistencias con 1022 para el llamado “Rey del Giro”.

El francomacorisano Richard ortega está en un lejano segundo con 588, Joel Ramírez otorgó 501, José Santos Ceballos 483 y José “Maita” Mercedes 457.

El gran José “Bombo” Abreu es el único que sobrepasa los 4mil puntos con 4,530 para encabezar ese renglón.

Mauricio Espinal es segundo en puntos con 3,852, Tony Marte 3, 825, Eladio “Yayo” Almonte 3,497 y Jesús “Bocota” Martínez con 3,454.

El Marciano, Tony Marte es quien más rebotes ha atrapado con un total de 1,591, nunca fue líder en este departamento, ya que jugaba las posiciones 3 y 4, pero sumó la mayor cantidad de por vida.

Marlon Martínez es segundo con 1,362, Charlie Rodríguez 1,230, Rafael Disla 1,224 y José “Bombo” Abreu con 1,189 capturas.

SQUEEZE PLAY: La oveja Dolly murió a los 6 años…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Me extrañó mucho, que el pasado domingo se hizo un reconocimiento al exbaloncestista José Ortiz en secreto…Si en secreto, porque casi nadie se enteró…Por qué no se promocionó un reconocimiento a una gloria como José Ortiz?…Quienes disfrutaron su juego en los años 70s, hubiesen ido a saludarlo…A recordar esos tiempos en que se adelantó a Curry con los disparos de larga distancia que solo valían dos…Por qué el secreto y hasta boicot?…No hay nada oculto debajo del sol y en su momento se sabrá…Y no será muy tarde…Con alrededor de 90 dominicanos arrancó las Grandes Ligas…Se mueven las bancas de apuestas con la pelota de Grandes Ligas…Un “tickesito” para estar entretenido…Increíble cómo están Cibao FC y Atlético Vega Real…Igualados en todos los renglones del juego después de tres partidos…Y el sábado se miden ellos dos en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra…El ganador se va arriba, pero si empatan siguen iguales…Paolo Modolo llegará tempranito el sábado al juego…Ya no tiene que seguir la selección de Italia…Aunque Paolo tiene la esperanza que la FIFA elimine a Irán y que entre Italia por su posición en el ranking…Los iraníes podrían ser eliminados de Qatar 22 por negar la entrada a un estadio a más de 2,000 mujeres…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en la aldea de Ubang en Nigeria, los hombres y las mujeres hablan distintos idiomas…Por hoy, out 27.