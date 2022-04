Por Tuto Tavárez

Voces autorizadas como Tony Peña y Miguel Diloné, son partidarios de que debe haber una expansión en la pelota dominicana.

*

Incluso, llaman por sus nombres a Puerto Plata y Baní como provincias que soportarían nuevos equipos.

*

Peña y Diloné consideran que ya la pelota dominicana soporta ocho equipos y dos circuitos, como tiene Venezuela (8) y Puerto Rico (7).

*

Un argumento y que no me convence, que se esgrime para oponerse a Puerto Plata es que llueve mucho.

*

Puerto Plata es una ciudad turística y el turismo es playa y sol, nada de lluvia ni frío como se quiere vender.

*

Los turistas vienen de países fríos buscando el sol y calor de la Novia del Atlántico, donde la insolación domina la mayor parte del año.

*

En el mes de octubre, cuando comienza regularmente el campeonato, los puertoplateños tienen 7 horas de sol diarias y 215 al mes.

*

En noviembre, diciembre y enero es de 6 horas con el astro rey activo y 185 al mes.

*

Desde niño escucho hablar de los aguaceros de mayo y en ese mes no se juega pelota en la República Dominicana.

*

Eso puede variar por los Vientos Alisios o el fenómeno del Niño, pero es para todo el territorio nacional.

*

Cuando se habla de lluvias o sequías no se analizan por ciudades, sino por regiones y en el Cibao, donde está Puerto Plata hay dos equipos, Águilas Cibaeñas y Gigantes que no se ven perjudicados por las lluvias.

*

Podrán existir otras razones para que Puerto Plata no tenga una franquicia en una probable expansión, pero no la siempre productiva lluvia.

*

SQUEEZE PLAY: Edimburgo es la ciudad con la mayor tasa de árboles por habitante del Reino Unido…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Hoy Día del Periodista, deseando escuchar el decreto del presidente Luis Abinader con mi pensión…!Sueña Pilarín!…No estoy bautizado…Es decir, no tengo padrino…Me dice un colega, que me reservo el nombre, yo quisiera poder decir eso como tú, pero me da apuro y tengo que seguir en la brega aunque estoy de retiro…Este 4 de abril vi que cumplieron años…Adrian Agramonte Ottenwalder expromotor de boxeo y cineasta…Guillermo “Memo’ García, toletero de las Águilas…Tomás Francisco con coach de bateo de los aguiluchos y futuro manager…Kelvin Domínguez, expelotero y scout de béisbol…Lolo Regú exbaloncestista…Y el día anterior José Armando Castillo…El Mago uno de los mejores lanzadores de softbol molinete de Latinoamérica…Ayer encontraron muerto en Pueblo Nuevo a Pedritín, hijo del maestro de boxeo Pedrito Cruz….La información me la ofreció Juan José Tejada…Tremenda sorpresa me llevé “Albert Pujols solicitó divorcio a su esposa Deidre”…Bonita familia que se veían…Ojalá Satanás no haya metido su cola…Leo Sánchez está triste con ese divorcio…Moca FC jugó como la “Capital del Fútbol” contra Pantoja…Cuatro goles en un ratito…Edison Severino, Moi Genao y mi primo José Luis Paulino todavía están celebrando…Una asesoría gratis para el presidente Luis Abinader…En Santiago no hay que hacer un monorriel, aquí tenemos a Ricardo Rodríguez Rosa, economícese el mono, solo haga el riel…Bombo Abreu está de acuerdo con esa sugerencia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la clara es la parte del huevo que se utiliza para prepara el merengue…Y yo que pensaba eran instrumentos musicales…Por hoy, out 27.