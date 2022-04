Por Tuto Tavárez

Pocas emociones se comparan con estar en un estadio de fútbol en el momento que se grita ¡goool!

*

Ese grito lo hemos vivido en el estadio del Cibao FC, el cual se llena en cada partido de la Liga Dominicana de Fútbol.

*

Pero ¿Qué pasa cuando el partido no es en tu ciudad o por alguna razón tiene que seguirlo desde la casa?

*

Pues mire usted, es un manjar, ya que los encargados de narrar y comentar hacen un trabajo encomiable.

*

En República Dominicana tenemos excelentes narradores de béisbol, baloncesto y hasta boxeo.

*

Pero desconocíamos que había una camada de jóvenes profesionales del fútbol, que nos hacen sentir como si estuviéramos en la bombonera.

*

Son buenísimos, los narradores y comentarista que tiene la LDF llevando los partidos a los hogares.

*

¡Qué derroche de calidad en Avelino Cuadra, Johnny Nieto, Dámaso García, Manuel Acevedo, Eugenio Miranda, Darlin José y Oscar Mejía!

*

Hasta damas del calibre de Hecmary Ugarte, Akett Sabbagh y Michelle Lien. Si alguno se me olvida, simple, dese por incluido.

*

Hace unos años, antes de la actual etapa de brillantez que vive el fútbol dominicano, eran voces que parecían clamar en el desierto la pareja de padre e hijo Jorge Rolando Bauger y Jorge Allen.

*

Recuerdo, como Félix Disla Gómez insistía en la importancia de masificar este deporte y hoy desde las gradas debe estar con la satisfacción de que el tiempo le dio la razón.

*

En Santiago, se consideraba que Oscar Polanco estaba en “Belén con los pastores”, cuando hablaba de fútbol y se hizo un buen narrador.

*

La LDF ha crecido en muchos aspectos y los narradores y comentaristas no se han quedado atrás.

*

SQUEEZE PLAY: Juan Pablo II realizó 104 viajes apostólicos por el mundo…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Este martes 5 de abril es Día Nacional del Periodista…Ojalá el Colegio Dominicana de Periodistas (CDP) me incluya en los pensionados…Algún amigo del presidente Luis Abinader que lo convenza de que me pensione…Ya hay que darle paso a jóvenes que vienen emergiendo con mucha calidad…Presidente, Luis Abinader, otórgueme esa pensión para colgar la pluma, antes que la mente me siga traicionando…De lo contrario, podría retirarme con más errores que el Patico Ramírez…!Se le va la bola al Patico Ramírez!…Si no por méritos, por antigüedad…Cambio, porque esto no es para hablar de mi…Quejas que me han llegado…”El mejor jugador de los Pichardo fue Tomás, Juan Bosch”, Guillermo Ottenwalder…Hasta Chicué me llamó para reconocer que Tomás fue una estrella…Otro me dice, cuando faltan 4:40 en la pizarra y se dice que tiene música, eso es de Carlos Manuel Estrella…Hay que hacer un encuentro, con Fellito Ortiz, Hilarión Isalgués, Quico Sosa y los directivos del Club Domingo Paulino (CDP)…Fellito insiste que esa franquicia pertenecía al Club Luis Veras…Buen binomio Ernesto Kranwinkel y Martín Lajara en la NBA…Ernesto no pudiera narrar en Ucrania…!Bombaaaa grandeee! Se tiran todos los ucranianos al suelo…Carlos Mejía fue explicito en narrar porque Pueblo Nuevo no participó en el primer torneo de Baloncesto Superior en 1981…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, La Torre de Babel, mencionada en la Biblia, se encontraría actualmente en Irak…Por hoy, out 27.