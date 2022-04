Por Tuto Tavárez

El domingo será el día de Felsín Pichardo, cuando el Club Domingo Paulino retire el número 7 que lo identificaba.

*

Felsín sobresalió en la llamada época de oro del Baloncesto Superior de Santiago, lo que no fue sorpresa.

*

Y no era sorpresa porque nació con los deportes en las venas, ya que su madre fue una destacada atleta del voleibol y el softbol.

*

Nieve Álvarez figura protagónica en las Selecciones Nacionales de los deportes de la malla alta y el balón, el bate fino y la pelota grande.

*

Aunque por ubicación territorial Felsín debió jugar con Plaza Valerio, fue el conjunto de los Jardines Metropolitano que le dio la gran oportunidad.

*

En su paso por el baloncesto mayor de Santiago, Felsín jugó 198 partidos y se paseó por la duela en 3,585 minutos.

*

El Gato como lo apodan, se robó 97 balones, cometió 493 faltas personales, bloqueó 33 disparos y perdió 256 pelotas.

*

El agresivo jugador atrapó 839 rebotes, divididos entre 257 ofensivos y 582 defensivos, anotó 600 tiros de campo en 1,273 intentos y le gustaba tirar de fuera.

*

El sobrino de la destacada atleta Lupe Álvarez, encestó 38 tiros de tres puntos, de 105 intentos para un promedio de 36 %.

*

Felsín Pichardo, quien tiraba con la zurda, se paró en la línea de tiros libres 1,444 veces y promedió 7.29 %.

*

Con la camiseta número 7 que retira el domingo el CDP, conquistó tres coronas corridas, 1977, 1978 y 1979.

*

En el Baloncesto Superior del Distrito Nacional, también logró ser campeón con el emblemático equipo del Club Mauricio Báez.

*

¡Qué bueno que van a retirar el número 7 de Felsín, quien a decir de Papi Pimentel, no tiene tocayo!

*

SQUEEZE PLAY: En Venecia en el Siglo VIII su famoso carnaval llegó a tener una duración de 6 meses…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Desde tierras lejanas me escribe Miguel Solano…”Ni Chicué ni Silvino ha sido el mejor atleta de los Pichardo, Tomás”, me escribió Solano…Claro, Miguel se refiere al popular Juan Bosch ya fallecido…Qué dicen Leo Sánchez y José Miguel Minier de esta aseveración de Miguel Solano…Nos prestigia y pone presión, tener un lector con Ubi Rivas…Un tremendo escritor y columnista…Martín Lajara va este viernes a la Revista Deportiva por CDNDeportes…Lajara entra al aire a las 8:00 de la mañana…El domingo Lajara volverá a estar con Ernesto Kranwinkel desde la 1:00 de la tarde con el partido Wizards en Boston…Es decir, con Al Horford en acción…Frank Camilo es buen scout…Cuando faltan por jugar 4:40 Kranwinkel llama a Juan Luis Guerra…Faltando el mismo tiempo José Luis Rodríguez, narrador apodado El Puma, dice que la pizarra tiene música…Muchachos creativos estos…César Delmonte y Consuegra cumplió este jueves 79 años…De esos, 29 de la correa hacia abajo y 50 de la cintura hacia arriba…Recientemente Enfoque Deportivo, el programa de Consuegra, cumplió 56 años…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la Biblia el número 7 significa la perfección…Ya lo saben Felsín Pichardo y el CDP…Por hoy, out 27.