Por Tuto Tavárez

Tan silencioso como llegó, así parece haber acabado la carrera de Bartolo Colón, como lanzador.

*

Aunque oficialmente no ha anunciado su retiro, parece que ya no hay más chances y pone fin a su buena carrera.

*

Bartolo se encuentra en su natal Altamira, cuando ya las principales ligas han comenzado y otras se preparan para arrancar.

*

El próximo 24 de mayo Colón cumplirá 49 años y en el pasado torneo de Lidom, no hizo ni asomo de lanzar con las Águilas Cibaeñas.

*

Su retiro lo hace elegible para estar en las boletas del Salón de la Fama de Cooperstown en el 2024.

*

Bartolo es el latino con más victorias en Grandes Ligas, con 247, efectividad de 4,12, 2,535 ponches, 3,416.2 de entradas, con un Cy Young y cuatro Juegos de Estrellas.

*

Los números de Colón son muy parecidos a inmortales como C.C. Sabathia, Mike Mussina, Jack Morris y Jim Bunning.

*

En una ocasión tiró 38 strikes consecutivos contra los Angelinos y vistiendo el uniforme de los Atléticos de Oakland.

*

Con 43 años es el más longevo en un Juego de Estrellas y junto a Warren Spahn, tiene la cuarta mayor cantidad de victorias después de 40 años.

*

El único episodio negro fue en 2012 cuando fue suspendido por sustancias prohibidas.

*

Era tímido para hablar, nunca tuvo problemas con la prensa, por lo que no se la pueden cobrar por ahí.

*

Hizo muchas cosas espontaneas que resultaron jocosas, provocando que los aficionados disfrutaran el juego. ¡Morales!

*

SQUEEZE PLAY: Polonia tiene 17 lugares que son Patrimonios de la Humanidad…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Pensaba que Luis “Lucho” Jiménez no estaba en pelota…Pero vi su nombre en los Piratas de Campeche, de la pelota de México…Su amigo Prospero Rodríguez me confirmó que era Lucho el hijo de Luis…Surgió la polémica, ¿Es Chicué el mejor atleta de los Pichardo?…Unos dicen que fue su hermano Silvino…Leo Sánchez y José Miguel Minier hicieron una encuesta y Chicué ganó holgadamente…Chicué además de baloncesto jugó béisbol…Un día se enfrentó a Mícalo Bermúdez en La Salle y cuando se dieron cuenta, Chicué estaba como a dos metros del home…Lanzaba y volvía a tirar desde donde caía…Me informaron que Rentas Internas se le tirará a Héctor Cepín…Resulta que Cepín no reporta lo que se gana de un anuncio que tiene en La Karpeta de Cepín…El cree que las autoridades no saben que tiene un anuncia de Melocotón Service, el cual no reporta…Me pregunta Raffy Pichardo (El Malo), si he visto un juego de softbol con 5 caretas…Le digo, que no es necesario, con una suficiente…Ve a la Liga de los Sapos…El cátcher con una…Cuando José Valverde es el pitcher con dos…Y en las gradas Ricardo Rodríguez Rosa y César Dionicio…Se dará el torneo de béisbol amateur de Santiago este año?…Ambiorix Mata quiere organizarlo, pero Tite Núñez es quien tiene la “fuer$a”…Geraldo Jiménez está preparando el equipo de Navarrete…Leo Sánchez está dudoso si va a Jarabacoa el domingo…No quiere que pierda Cibao FC por su amigo Manuel Estrella…Tampoco que pierda Jarabacoa por su amigo Andrés Dilonex…Yo creo que es mejor buscar una excusa…Si se tuviera la seguridad de un empate…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando era niño trabajaba limpiando las ventanas del colegio para ayudar a su familia…Por hoy, out 27.