Cuando el béisbol otoño invernal de la República Dominicana entraba en su fase de postemporada, los equipos salían a reforzarse.

*

El béisbol cambió y ya no aparecen esos jugadores de cartel que venían de Estados Unidos.

*

En esos tiempos, cuando se anunciaba un refuerzo de la pelota de México, muchos hacían bembitas.

*

Ahora, es la pelota de México la mayor fuente de abastecimiento de los equipos dominicanos.

*

Pero no vienen como rellenos, recordemos lo que hizo Félix Pérez en aquella final y este mismo año, el tablazo de Pepón Juárez en el Julián Javier.

*

Incluso, muchos cubanos y norteamericanos que juegan verano en México, están viniendo desde un principio a nuestra pelota.

*

Es muestra de que ya no hay diferencia, es que una gran cantidad de dominicanos están invadiendo la pelota mexicana este año.

*

Entre los que entra y salen debe haber más de 40 jugadores quisqueyanos que están militando en la pelota azteca.

*

Agregue, que tres managers son dominicanos, Félix Fermín, Rafael Rijo y Eddie Díaz, más el coach de bateo Luis Polonia y el Gerente Deportivo Kelvis Flete.

*

SQUEEZE PLAY: “Entre col y col, lechuga”, refrán…Se me quedarán pero veamos cómo están los dominicanos por México…Juegan verano e invierno Jesús “Cacao” Valdez, Olmo Rosario y Leandro Castro, tres outs difíciles…Francisco “Peggy” Peguero también, aunque parece estar lesionado porque no ha sonado…Fernando Rodney, Arquímedes Caminero, Pedro Strop, Jumbo Díaz, Darío Álvarez, Gabriel Arias, Al Alburquerque y Gerson Bautista…También, Bartolo Colón (Latino con más victorias en Grandes Ligas), Richelson Peña, Ranfi Casmiro, Víctor “Vimenca” Capellán, Carlos Sanó, Yordy Cabrera y Wendolyn Bautista…Sume a Junior Lake, Rainel Rosario, Alex Valdez, Xavier Batista, Jimmy Paredes, Carlos Paulino, Aneury Tavárez y Héctor Gómez…No pare de sumar, Erick Aybar, Dawel Lugo, Félix Pie, Yeison Asencio…Wirfin Obispo y Nattino Diplán que estaba en Japón…Pero hay más como dice La Costumbre, Juan Carlos Pérez, Rubén “Chimbala” Sosa, Adonis Rosa, Radhamés Liz, Miguel Guzmán, Edgar De la Rosa, Isaías Tejeda, Edison Frías, Rafael Pineda, Leuris Gómez, Jenrry Mejía, Alfredo Simón, Maikel Cleto y un lanzador llamado José A. Valdez que tiene 6-0…Si lo dejo ahí, aparece un tal Ruddy Fernández y me dice falta un cuarto bate…Bueno, pues pon al Lembo, Moisés Sierra…Si se me quedó alguno, no se preocupen que Dios hizo los días uno detrás del otro…Además, para eso tenemos a Luichy Sánchez que es un gurú llevando esas estadísticas…Cuando yo era niño, iba los domingos al matiné del Teatro Odeón, donde daban dos películas y una serie…Cuando dije que iba al Odeón en la Antonio Guzmán antigua General López, me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Odeón era el nombre que se daba en la Antigua Grecia al teatro cubierto destinado a los espectáculos musicales…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez