Por Tuto Tavárez

Fue boxeador, tiene un gran corazón, es humilde y su mayor riqueza, es ser honrado.

*

Estoy hablando del Porfirio “Baby” Peña protagonista de la historia que voy a relatar.

*

La semana pasada, escribí que el domingo 3 de abril, Cibao FC visita a Jarabacoa y que voy con Leo Sánchez a la montaña, para saludar al amigo Andrés Dilonex.

*

El domingo recibí una llamada de Baby Peña quien me preguntó si el Andrés Dilonex que mencioné en la columna se llamaba Juan Andrés Dilonex.

*

Le contesté que no sabía, pero que podía averiguarlo, entonces me dijo que le hiciera el favor, porque él, Baby, se había encontrado una cartera que pertenecía a esa persona.

*

Le dije que mirara si las tarjetas de créditos, unas 10, decían Juan Andrés Dilonex con X al final y me confirmó.

*

Llamé a Leo Sánchez y le pregunté si Andrés Dilonex se llamaba Juan y sin pensarlo me dijo, “el hijo”.

*

Le dije a Leo que lo llamara y preguntara si se le había perdido una cartera y la respuesta fue afirmativa.

*

Llamé a Baby y le dije que había aparecido el dueño de la cartera y este exclamó ¡Viva Dios!

*

Entonces, vino lo bueno, Baby me dijo que la cartera tenía 1,590 dólares, 1,050 pesos y varias tarjetas.

*

Escuché cuando Baby le gritó a su esposa, ¡Daysi, apareció el dueño de la cartera! La señora vino al teléfono y emocionada me agradeció porque se sentía mal con eso en su poder.

*

Le di la buena nueva a Juan Andrés y quedamos de juntarnos el lunes en la cafetería del Pola, cerca del Congo.

*

Ahí nos encontramos cerca del mediodía, Baby y Juan Andrés se conocieron, compartimos un rato, nuestro héroe sacó una funda donde protegía la cartera y la entregó a su dueño.

*

Baby le insistió que revisara que no faltaba nada y por insistencia Juan Andrés lo hizo y lo felicitó y reconoció su honradez.

*

Contar esta historia me emociona, un humilde exboxeador, que no ganó fortuna en su profesión y que cuando dejó de pelear se fue a trabajar a Zona Franca con José Campos, dio una gran lesión de que se puede ser honrado sin importar el estatus.

*

SQUEEZE PLAY: “Un hombre honrado no encontrará jamás una amiga mejor que su esposa”…Para completar el relato, debo decir que, el ingeniero Juan Andrés Dilonex perdió su cartera en el Jardín Botánico…probablemente en el momento que una persona con un niño en brazo patinó y cuando iba cayendo Juan Andrés saltó a proteger la criatura que iba hacia el suelo…Ese mismo día, Baby y doña Daysi fueron a disfrutar de la belleza del Jardín Botánico…Cuando montó en uno de los vehículos donde mueven las personas, Baby encontró la cartera…Le dijo a su compañera que tenía muchos dólares…Esta le dijo, que suerte tiene que fuimos nosotros que la encontramos…Desde el primer momento hubo la intención de devolver lo encontrado…Baby fue a la oficina e informó sobre el hallazgo…Le dijeron que la dejara por si aparecía el dueño, pero se negó a entregarlo, no confiaba más que en él…Al día siguiente, lunes, llamó al programa de José Gutiérrez para que dieran la información, pero le dijeron que tenía que ir personal o llevarla a la policía…Pero al leer el nombre en la columna, se iluminó y me llamó para un final feliz…Me pregunta “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Por hoy, out 27.