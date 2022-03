Por Tuto Tavárez

A raíz del lamentable fallecimiento de José Heredia, cariñosamente Corporán, salió a relucir que fue el autor de los dos primeros puntos que se anotaron en el Palacio de los Deportes, Virgilio travieso Soto, de Santos Domingo.

Eso me despertó la curiosidad de saber, ¿Quién fue el primero que anotó en la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira?

Naturalmente, tomando como punto de partida, el Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, que comenzó en 1981.

El primer encuentro se realizó entre el Cupes de los Pepines y Plaza Valerio, por lo que ahí estaba el primer anotador, completaban los primeros cuatro, Sameji y el GUG.

El honor fue para José “Joselo” Méndez, del equipo verde de Los Pepines, quien coló el primer canasto.

En ese primer campeonato, Joselo, además de hacer hito en el primer juego, tuvo un último para la historia.

El juego decisivo fue entre Cupes y Plaza y Joselo encestó 23 puntos para dar el cetro a los pepineros.

Ese años, 1981, Joselo en los seis juegos de la regular, anotó 49 tantos y promedio 8.1 % y tiró para un 58.3 en tiros libres.

Joselo Méndez combinaba los estudios con el baloncesto y solo se mantuvo activo hasta 1984.

Méndez se graduó en medicina y es un destacado médico que vive y ejerce en Puerto Rico.

En su corto paso por el Baloncesto Superior de Santiago, Joselo Méndez encestó 147 puntos, capturó 32 rebotes, otorgó seis asistencias y en la línea de lances libres lo hizo para 58.6 %.

