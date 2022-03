Por Tuto Tavárez

Este viernes 25 comienzan las Grandes Ligas de Japón y precisamente 25 latinos participarán con mayoría de dominicanos, 11 en total.

*

Los dominicanos están diseminados en los dos circuitos, Liga Central y Liga del Pacífico.

*

Entre los dominicanos están los lanzadores Raúl Alcántara, Robert Corniel, Rubby De la Rosa, Gerónimo Franzua, Christopher Mercedes, Bryan Rodríguez, Fernando y Enny Romero.

*

Jefry Marte quien ha sido uno de los grandes bateadores y Mel Rojas, así como Domingo Santana.

*

Cuba tiene 9 jugadores en el circuito nipón, encabezado por Alfredo Despaigne y Dayán Viciedo.

*

Otro cubano que viene de una gran temporada es Leonys Martín, también Yurisbel Gracial, Rangel Ravelo y Adeiny Hechavarría.

*

Los lanzadores procedentes de Cuba serán, Raidel Martínez, Liván Moinelo y Yariel Martínez.

*

Un caso extraño es el cubano Ariel Martínez, quien se desempeña como receptor, posición que Japón no acostumbra a importar por los problemas del idioma y estará detrás del plato con los Dragones de Chunichi.

*

Venezuela tendrá al lanzador Edwin Escobar y el jugador del cuadro José Ozuna.

*

Puerto Rico tiene al experimentado Neftalí Soto y por México debuta César Vargas.

*

Los principales dominicanos ausentes y que estuvieron el año pasado son, Steven Moya, Ronny Rodríguez y Ángel Sánchez.

*

Los primeros dominicanos que jugaron en Japón fueron, Julio Sijo Linares y José Vidal Nicolás en 1971, Mateo Alou en 1974, Rafael “El Gallo” Batista en 1975 y Chilote Llenas en 1976.

*

Desde Chilote hubo una ausencia de Quisqueyano hasta 1991 cuando jugó Héctor De la Cruz (La Manta) y Carlos Rivera.

*

SQUEEZE PLAY: Macao es el único lugar de la República Popular de China donde los casinos son legales…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Mike Piazza será el manager de Italia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol…Piazza podría incluir al dominicano-italiano Robel García, si no lo incluyen en el equipo criollo…Nuestra solidaridad con Soterio Ramírez y Cristina Espinal por el fallecimiento de su niña Yennifer…Es una joven con raíces en Santiago, ya que su madre es de aquí…Es igual que Vladimir Guerrero Jr…50 % Santiaguense…Radhamés Bonilla no sabe jugar baloncesto y le dicen el Kyrie Irving de la crónica deportiva…El jugador de los Nets de Brooklyn y Bonilla se negaron a vacunarse y el tiempo ha demostrado que tenían razón…Ahora en peligro estamos los vacunados…Infartos y ACV en jóvenes atletas…Sin consecuencias para los que nos convencieron…Luis Ramón Polanco cumpleaños este viernes…Dice que son 66 ¡La Bestia!…Cada vez que Mi compadre bilingüe cumpleaños, rompe se propio récord de abrazos…Ahora abraza a hispanos y estadounidenses…La primera palabra que se aprendió en inglés y la que más utiliza es hug…Esta semana no tendremos fútbol…Volveremos el próximo fin de semana…Voy con Leo Sánchez al juego de Cibao FC y Jarabacoa para saludar al amigo Andrés Dilonex, allá en la montaña…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Corea del Norte están prohibidos los pantalones ajustados por ser un “símbolo capitalista”…Por hoy, out 27.