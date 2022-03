Por Tuto Tavárez

Para el gran Juan Marichal los dominicanos Felipe Alou y Horacio Martínez debieran ser exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown.

*

A juicio del “Monstruo de la Laguna Verde” tanto Felipe como Horacio tienen méritos para ser inmortalizados.

*

La propuesta de Marichal tiene oportunidad de concretarse en los años venideros, debido a la creación del Comité de la Era Dorada, el cual tiene como fin rescatar esa clase de jugadores.

*

Por esa razón, cuando David Ortiz sea inmortalizado el 24 de julio, también irán Tony Oliva, Orestes Miñoso, Jim Kaat, Bud Fowler, Buck O’Neil y Gil Hodges, que fueron seleccionados por el Comité de la Era Dorada.

*

La actuación de Felipe Alou es archiconocida como jugador, atleta completo y manager, lo que adorna con su caballerosidad.

*

Por eso, nos centraremos más en Horacio Martínez, quien como scout firmó a los tres Alou (Felipe, Mateo y Jesús).

*

Horacio firmó además al propio Marichal, Manny Mota, Rico Carty, José Vidal Nicolás, Elías Sosa, Pepe Frías, Danilo Rivas, Federico Velásquez, Tomás Silverio, Julio César Imbert, Rafael Robles y un largo etcétera.

*

En la Liga Negra jugó con New York Cuban de 1935 hasta el 47 y era tan brillante en la posición 6 que le decían el “Campocorto perfecto”, considerado el mejor de la liga.

*

También era conocido como “El Divino Rabbit” por su habilidad de cubrir las posiciones del cuadro ya que era capaz de hacer acrobacias detrás de la pelota y la atrapaba.

*

En la Liga Negra fue seleccionado para 5 Juegos de Estrellas, además de brillar en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México y República Dominicana.

*

Horacio Martínez es nativo de Santiago y pertenece a una familia de grandes beisbolistas, hermanos de Julito, Aquiles y Toñito, todos excelentes peloteros.

*

Horacio llegó a jugar contra los legendarios Beba Ruth, Jackie Robinson, Martín Dihigo y muchas estrellas más.

*

El 14 de abril cumple 30 años de fallecido, siendo exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte de República Dominicana el 30 de agosto de 1970.

*

SQUEEZE PLAY: Bob Dylan vendió todo su catálogo de grabaciones a una discográfica por 200 millones de dólares…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El sábado debutaron con Cibao FC Ángel Montes de Oca y Lucas Bretón…Ángel tiene el número 24 y Lucas el 27…Si me piden opinión lo invierto…Ángel con el 27 de Morichal…Lucas 24, la formidable lectura que describe el Camino de Emaus en la Biblia…Lucas 24:13-35…Osiris Guzmán sigue haciendo daño al fútbol dominicano…El domingo se apareció en el juego en San Cristóbal, bajo al terreno, le pidieron que saliera y se negó y eso no lo perdona la FIFA…El sabe que está vedado…La Selección Absoluta va a entrenar a Murcia, tierra del padre Maggin…En la inauguración del fútbol, vimos a un “jugador” y coincidimos con Santana Martínez que estaba “Listón de Pinotea”, como dice Bienvo Rojas…Pues ahora resulta Santana, que ese “jugador” quiere volver…Además de que se vez que está listo, era un perro caliente en el terreno, cuando tenía la sartén por el mango…Dos partidos y ya el GUG botó el dirigente…Vladimir Frías dirigió 80 minutos…Asume el control del barrio, Guillermo “El Borrador” Reyes…No sé por qué le dicen “El Borrador”…Su apodo debiera ser “El Patico”…Porque es hijo del exreceptor Fernando “El Pato” Reyes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, paquidermo significa en griego, piel gruesa…Por hoy, out 27.