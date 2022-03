Por Tuto Tavárez

Es muy probable, casi un hecho, que cuando esta columna sea publicada, ya se haya dado a conocer quién es el manager de las Águilas Cibaeñas.

*

Pero, me quiero referir a una encuesta que hizo el dinámico grupo del Coro Amarillo, con la finalidad de ver quién es el favorito de la fanaticada.

*

Los votos emitidos fueron para José Leger y Tony Peña (Tijei), aunque la decisión final la tiene Ángel Ovalles.

*

Tengo entendido que ambos, Tijei y Leger fueron entrevistados por Ovalles en calidad de Gerente General.

*

Pero veamos los resultados de la encuesta sin importar que se conozca la decisión sobre el capataz aguilucho.

*

Hay elecciones, como las nacionales, que se ganan con el 50 más uno de los votos emitidos.

*

Pues, ambos sacaron el 50 % de los votos emitidos en el sondeo del Coro Amarillo, es decir, que quedaron empatados.

*

Como ambos cuentan con el 50 % de los encuestados, entonces el 1 %, que será la diferencia, tendrá que aportarlo Ovalles.

*

Salvo que no haya una sorpresa y se ponga de moda una frase que se usó mucho en el Round Robin: “Ni tu ni yo”…

*

Esto fue, cuando los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas fueron eliminados en el Todos Contra Todos.

*

Entonces se puso de moda la canción que interpreta Sergio Vargas, quien este martes cumplió años.

*

SQUEESE PLAY: “Cada maestrillo tiene su librillo”, refrán…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…A propósito de las Águilas Cibaeñas, parece que Ileana Reynoso no continuará en el cargo que venía desempeñando como Directora de Relaciones Públicas…Ileana envió un mensaje donde informa…”Habiendo concluido el proceso de cierre de temporada, cesan mis funciones en la organización de Águilas Cibaeñas”…Se despide señalando que: “Dispuesta siempre a colaborar desde cualquier escenario, auguro éxitos abundantes para todos”…Hay que agregar que Ileana llegó a las Águilas al través de la Comercializadora, pero no especifica si continuará en esas funciones…Rae está chivo con El Tsunami y una nueva camiseta…De acurdo a Audo Vicente a Emilio Bonifacio le espera otro rol en Licey…Su rol hasta ahora ha sido de pelotero, si le cambia el rol no será pelotero…Quilvio Hernández anunció que las Águilas arreglarán el “playcito” que utilizan los niños de El Congo…Desde que Quilvio hizo el anuncio, los congoleños que no eran aguiluchos, ya son…Vi a Rubén Rodríguez y Johnny Díaz quemando sus gorras del Escogido…Hasta Rocky se le escuchó ladrar: ¡Vual águila!…Max Sánchez, que heredó ser liceísta de Mayún, ayer quemó la banderita azul…Así no muchachos…Consuegra es un ejemplo y no deja de hacer su programa por nada…El viernes lo vimos hacer Enfoque Deportivo desde el estadio del Cibao FC, cuando se inauguraba la LDF…Por algo se ha mantenido medio siglo en el aire…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en España, México, Colombia, Argentina y otros, las siglas DNI significan: Documento Nacional de Identidad y en República Dominicana, Departamento Nacional de Investigación…Por hoy, out 27.