Por Tuto Tavárez

Una de las grandes figuras del fútbol chileno es Carlos Caszely, quien se destacó como jugador y periodista.

*

Hace 48 años, en 1974, Caszely anotó su mejor gol contra un portero dictador llamado Augusto Pinochet.

*

Resulta que Chile había clasificado para el Mundial de Alemania y Pinochet fue a despedir la selección.

*

La despedida fue en el edificio Portales, ya que el Palacio de La Moneda se encontraba destruido por el bombardeo que terminó con la vida de Salvador Allende.

*

Cuando Pinochet pasó frente a Caszely extendió la mano y el futbolista lo dejó con el brazo extendido.

*

Pero no solo eso, Caszely, apodado “Chino”, cerró los ojos para no ver al dictador, una gran afrenta del delantero que militaba en ese entonces en el Levante de España.

*

La valiente compostura del Chino se debió a que Pinochet había torturado a su progenitora, la señora Olga Garrido.

*

Cuando Carlos llegó a Chile notó que algo raro pasaba con su madre, quien le mostró sus pechos con quemaduras.

*

Este valiente hijo enfrentó cara a cara al cobarde torturador de su madre, solo porque sospechaba que era seguidora de Salvador Allende.

*

En los últimos años, Carlos se dedicó a cuidar su esposa con cáncer y quien falleció el pasado 22 de febrero.

*

Con la selección de Chile jugó los Mundiales de 74 y 82, disputó 49 partidos y anotó 29 goles, trigoleador del campeonato chileno, goleador Copa Libertadores de 1973 y mejor de la Copa América en 1979. ¡Loor para Carlos Caszely!

*

Dedico esta columna a Radhamés Bonilla, Negro Veras y Félix Jacinto Bretón.

*

SQUEEZE PLAY: “Cuando un payaso llega al palacio no se convierte en un rey, el palacio se convierte en un circo”, lo escuché en el programa La Red de Caracoles en Colombia…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Tomás Cabral fue otro exbaloncestista que disfrutó la apertura de la LDF…Leo Sánchez está celebrando la firma de Nelson Cruz con los Nacionales de Washington…!Ahora es que falta mambo! Me dijo Leo…Mario De Jesús me ha prometido que este viernes cambiará el medio quipe por Gallito Pinto…Me dio mucho placer ver a Justo Bello y su familia en una publicación de Enrique Fernández…Justo artista y cronista deportivo, buenos en ambos roles y tremendo amigo…Atención mi compadre bilingüe Luis Ramón Polanco…Félix Martínez es el Gatico…Félix Fermín es el Gato…Y Andrés Galarraga es el Gato Grande…Los cronistas de la capital (ACD) vinieron a Santiago y acabaron los softbolistas de la (ACDS)…Había que pedir revisión para el bate de Manuel Acevedo…O fue el “Esfínter” que no desarrolló lo que hizo zozobrar a Nave Santos…Lo cierto es, que Acevedo la sacó de su Entorno Deportivo y la puso ¡Amariiita!…Una crónica que circula en los medios, atribuye a Mauro “Golmez” Gómez el gol de Atlético Vega Real…Como tenía dudas llame al amigo Kaki Concepción y me confirmó que fue Guillermo Meléndez…Lo sospeché desde un principios…Santana Martínez estuvo en la entrada de recibimiento de los mocanos el viernes en la apertura de la LDF…Como Santana los conoce, era fácil decirle, bienvenido Fito…Después de la expulsión de Juan David Díaz, ameritaba el Var para ir al Bar…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, una campana indica a los participantes en una carrera de atletismo que se inicia la última vuelta…Por hoy, out 27.