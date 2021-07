Me apena lo ocurrido a Diego Goris y que lo excluye del equipo dominicano de béisbol en Tokio.

*

Diego se fajó para que el conjunto dominicano llegara hasta la cita olímpica y no podrá aportar su buena defensa y su bate.

*

A Diego le pasó a como a Moisés, de acuerdo a la narración que hace el Éxodo, quien después de 40 años por el desierto con el pueblo Hebreo, no pudo entrar a la tierra prometida.

*

Esa era una buena vitrina para que los magnates del béisbol japonés lo vieran en acción y quien sabe lo que podría venir.

*

De acuerdo al reporte que recibió el equipo dominicano, Diego consumió Cannabis, lo cual también asombra.

*

El Cannabis es un producto que tiene muchísimas publicidad, ya que se anuncia por los medios televisivos.

*

Incluso, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, habla de la ayuda que puede aportar a los síntomas del cáncer o los efectos secundarios del tratamiento de esta enfermedad.

*

Y señala las náuseas, vómitos, dolor de caquexia, pérdida de peso corporal y masa muscular, que este aceite puede ayudar.

*

He visto anuncio de Cannabis en el canal Caracol de Colombia, con testimonios de personas mayores que lo usan y tienen mejor calidad de vida.

*

Naturalmente, deben ser tratamientos bajo vigilancia y recomendación médica, ya que lo permitido en un lugar, puede ser prohibido en otro.

*

Ojalá Diego Goris pueda dar una explicación convincente de lo ocurrido y que pueda continuar su carrera y estudios universitarios como es su deseo.

*

SQUEEZE PLAY: “Es más digno que los hombres aprendan a morir que a matar”, Séneca…A propósito de Diego Goris, quien es el Capitán de los Granjeros de Moca, tengo información que la Liga de Verano del Cibao va con cuatro equipos…Que arrancará el 11 de septiembre…Además que se jugará un calendario regular de 10 partidos…Bartolo Colón tiene rato que no lanza con Acereros de Moncloa…Desde que le dieron un pelota en una pierna…Acereros tiene 12 jugadores con Covid-19…Conseguí la lista y Bartolo no está…No sé si el presidente Hipólito Mejía lee esta columna, pero le manda a decir Juan José Tejada, que su compadre Yayo Roque murió…Me imagino que Hipólito y Yayo jugaron softbol juntos…Quizás hicieron batería, porque Hipólito era pitcher y Yayo cátcher…Radhamés Báez, que lo sabe todo, me informó que el lanzador de softbol Ambiorix Roque (La Maceta) es hijo de Yayo…El sábado después del juego de fútbol entre Cibao FC y Jarabacoa en La Vega, Mario De Jesús invitó a Pappy Pérez y este servidor…Nos llevó a un lugar muy acogedor…Allí pidió un quipe, se comió la mitad y me estaba dando la otra mitad…Raudo y veloz le dije, “yo no como quipe”…Y eso, que Mario es de los nuevos ricos de La Vega…Cuando vio los finos platos que pedimos Pappy y yo abrió los ojazos…Pero lo tranquilicé diciéndole a la joven, tráigame la cuenta…Lo invite a Participar en el Clásico Patrón Santiago de MTB y este lunes visitaré al ingeniero Rafael Solano y a José Miguel Minier para pagarle la inscripción de Mario…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando una pareja de casados cumple su primer aniversario están celebrando las Bodas de Papel…Por hoy out 27.

Por Tuto Tavárez