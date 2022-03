Por Tuto Tavárez

Los dueños de los equipos de Grandes Ligas y los jugadores terminaron las negociaciones que ponen fin al paro patronal y ¡A jugar pelota!

*

El acuerdo incluye la creación del cascareado draft internacional, cambiando las reglas sobre la forma de firmas actual.

*

El llamado Julio 2, que tantas expectativas y alegría produce en República Dominicana y países como Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, etc., será cosa del pasado.

*

La fecha para el draft internacional sería a partir del 25 de julio del 2024 y los jugadores elegibles deberán cumplir 16 el mismo año del sorteo.

*

La diferencia es, que los jugadores, sus entrenadores o representantes no podrán negociar con los equipos que elijan.

*

Los equipos rotarían turnos por rondas y el jugador deberá firmar con quien lo elija y de no aceptar tiene que esperar otro año.

*

El draft internacional tiene propuestas rígidas, como es que las asignaciones no pueden ser negociadas por los individuos.

*

Con esta propuesta los equipos de Grandes Ligas buscan economizarse 17 millones de dólares.

*

Probablemente el sistema actual de Julio 2, tenga muchas cosas que deben ser corregidas.

*

Pero, he escuchado personas opinando y satanizando a los entrenadores y academias, alegando que se están haciendo millonarios, y yo pregunto, ¿Qué tiene eso de malo?

*

Ven, al parecer con envidia, lo que esos entrenadores y academias se ganan, pero no las inversiones que hacen.

*

No ven que ese entrenador pasa largas horas en el sol preparando ese jovencito, el cual muchas veces tienen que trasladar de la zona rural a la ciudad y darle dormitorio y las tres calientes.

*

No puede ser bueno el draft internacional, cuando jugadores como David Ortiz y Fernando Tatis, a quienes no va a beneficiar, se oponen.

*

SQUEEZE PLAY: Macerar en cocina es ablandar…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…El fútbol profesional está atrayendo personas de otros deportes y que brillaban por su ausencia…El viernes en la inauguración de la LDF me dio placer ver a Sergio Taveras…El Tío y Martín Lajara, hombres de baloncesto disfrutaron el juego entre Cibao FC y Moca…El exsenador José Rafael Vargas también debutó en el fútbol y como empataron los mocanos quieren que vaya a todos los juegos…Otro que me dio gusto ver en el fútbol fue a don Luis Práxedes Bueno y su hija Carmen Rosa…Dos destacados de la disciplina de tiro…También estaba entre los más de 10 mil que asistentes presentes, Demóstenes Martínez, conocido como político, pero es también es periodista…Al final Demóstenes exclamó: ¡Qué emocionante es el fútbol, no me pierdo un partido!…Mario De Jesús está invitando para la rueda de prensa del Tour de Ciclismo del Cibao…Será en el Restaurant Lite Lounge a las 6:30 de la tarde del martes…Mario ha prometido darme medio quipe y medio que me dio la otra vez, es uno entero…Francis Gallardo ha sido renovado para continuar en la comercialización de los Toros del Este…Buena decisión, porque así, en el Fellihot, To’ son toros…Enriquito Rojas es un chiquito de Grandes en los Deportes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, un Lechucero es un taxista que únicamente ofrece servicios nocturnos por paga…Por hoy, out 27.