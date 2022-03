Por Tuto Tavárez

Santiago de los Caballeros está siendo subrepticiamente bombardeado para que no se le asigne la sede de la Serie del Caribe.

Ha surgido la posibilidad de que la Hidalga de los 30 Caballeros sea la sede en el clásico caribeño del 2026.

De inmediato se comenzó a vender la idea de que en Santiago no había habitaciones suficientes para los visitantes.

Se olvidaron que en el 2008, con menos habitaciones se montó y nadie se fue a su país diciendo que durmió en las calles.

Ahora tenemos más habitaciones que hace 14 años y en la actualidad se construyen unos tres hoteles, más otros que están en proyecto, además de Puerto Plata a 40 minutos, con avenidas buenas e iluminadas.

Como ese argumento se caerá están accionando el plan B, que es el mal estado del terreno del estadio Cibao.

Uno de los terrenos dominicanos que en mejores condiciones se mantiene el año entero, ya que las Águilas no se descuidan con eso.

No es casual que un lanzador diga que el terreno, no la lomita, está malo, con cráteres donde él nunca pisa.

Y que un jardinero, diga que no, que el problema no es en el outfielde, sino en el infield, evidenciando una falta de coordinación.

Dirán que se necesitan nuevas luces en el estadio Cibao, para que tenga las mismas led del estadio Quisqueya, Juan Marichal.

Pero es que todos los estadios deben tener ese tipo de luces y si en la capital las instalaron en menos de un año, aquí tenemos 4 para hacerlo.

Ya el ingeniero Andrés Cueto, Director General de Edenorte, conoce el caso y sabe que tantos las luces como habitaciones son casos resueltos, pero seguiremos aportando números, ya que estos hablan por sí solo.

SQUEEZE PLAY: Hércules es el segundo nombre de Elton John…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Víctor Mauricio me confirmó que jugó baloncesto con Chilote Llenas y béisbol amateur…Mauricio fue un zurdo dominante, cuando el béisbol amateur era duro…Equipo B amateur de Eduardo Núñez…Andrés Curiel (CF), Eugenio Jorge (SS), Radhamés Silverio (DH), Nelson Llenas (1B), Andrés Acevedo (RF), Máximo Ventura (3B), Machín Toribio (LF), Fernando “Pato” Reyes (C), Camboya Peña (2B), Concón Cruz (P)…Pone de manager a Leo Espaillat, de asistente a Cornelio Peña, Coaches Papito Rosario e Ivo Durán y como entrenador Rafael Zapata…Espere el C…Me preguntan si Vicente Bengoa fue presidente del Comité Organizador de la Copa Independencia de Boxeo…Miguel Martínez no lo recuerda ni yo…Javier Jiménez me escribió que Carlos Santana (EPD), quien fue regidor y presidente del Ayuntamiento, también fue presidente…Ruddy Fernández asegura en los principios del 2000 fue presidente su amigo Nazir Atallah…Doña Isania buscó una mesa grande para encender las velitas de Juan José Tejada, pero no hubo cupo para todas…Jorgito Villalona ganó el concurso que hicimos con motivo del 27 de febrero…Está pendiente entregarle el premio, el cual consiste en un selfie con Fracatira…RD tiene 11 millones de managers en béisbol…Tiene 11 millones de técnicos en baloncesto…Tiene 11 millones de especialistas en Covid-19…Y se acaban de graduar 11 millones de grandes conocedores de Ucrania y Rusia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, para tener boca de profeta, hay que tener primero, oídos de discípulos…Por hoy, out 27.