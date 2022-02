Por Tuto Tavárez

Cuando se inició la Copa Independencia de Boxeo, no existían los Comités Organizadores.

*

Era la Asociación de Boxeo de Santiago, asesorada por la Federación, que montaba el evento internacional.

*

Ya se han celebrado 40 copas, siendo sus pioneros deportistas como Elvio Almonte, Kiko Sosa y Lisandro Mezquita.

*

Después se apeló a los Comités Organizadores, donde Emilio Ureña tiene el récord de montar seis eventos.

*

José Enrique Sued, Yoryi Herrera, Monchi Rodríguez y Sasá Espinal presidieron el Comité Organizador en tres ocasiones.

*

Hay que anexar, que Monchi Rodríguez iba para una cuarta copa, pero debido a compromisos de trabajo, puso un amigo, que no recuerdo el nombre y lo apoyo.

*

Oscar Bonelly y Marino Collante han estado al frente del montaje de dos Copas Independencia de Boxeo.

Los eventos montado por Marino Collante fueron de gran esplendor, por los países que vinieron, unos 10 y el trato que se le dio.

*

Marino llevó las delegaciones a tiendas y les regaló muchísimas cosas, en un hecho sin precedentes, lo que motivó que no quisieran irse.

*

Collante aprendió a amar el boxeo en el ensanche Bermúdez, donde lo practicaba y le decían “Kid Lona”, porque a todo el que le pegaba la derecha, iba para la lona.

*

Víctor García Sued, José Rafael Abinader, Félix Bautista, Pedro Domínguez Brito, Manuel Guerrero, Miguel Martínez, Gilberto Serulle y el doctor Príamo Rodríguez, montaron una copa.

*

La versión del 2022 recién concluida, tuvo de presidente del Comité Organizador al ingeniero Andrés Cueto.

*

Aunque no presidió el Comité Organizador, merece una mención especial don Miguel Hernández, quien hizo grandes aportes al evento desde la Asociación de Boxeo.

*

SQUEEZE PLAY: Cuando Rafa Nadal cumplió 34 años se regaló un Catamarán…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Cuando fui presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, yo que reconozco soy un poco soñador…Además del campanazo de honor, me inventé el “Guantazo de Honor”…La expectativa era grande, no por quién daría el guantazo, sino quién lo recibiría…Juan José Tejada me llamó para decir, que, con tal de salir en la prensa él recibía el guantazo…Le dije, con qué carne…Preparamos un sandbag con un papel que parecía lona…Lo llenamos de golosinas…Lo bajamos al centro del ring amarrado…Andrés Vanderhorst fue el seleccionado para golpear el sandbag…Con el impacto saltaron las golosinas y llenaron el ring por todos los lados…El público que estaba en las gradas saltó a ringside para atrapar su golosina, ya que a nadie le amarga un dulce…Hablando de Juan José Tejada, hoy, lunes 28 cumple 87 años, sin contar los años cuando era jockey…Me dice Miguel Solano que Lumen Veras, de quien escribimos el viernes, era un baloncestista con un gran salto…Dice que parecido a Baby Montero…Eduardo Núñez cree que por la calidad de los jugadores que han pasado por el béisbol amateur, hay que hacer equipos A,B,C y D…Este domingo saludé a Pedro García (Macachón) a quien Leo Sánchez admira como jugador de béisbol, tenista y esquiador…Francisco Vicente hizo un viaje relámpago el fin de semana a Santiago…El popular Fay Vicent regresa este lunes a la Ciudad del Sol…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la actualidad hay en España 3,432 salas de cine…Por hoy, out 27.