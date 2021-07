El diácono Sildo Hernández, quien ya está al casi 100% de la intervención reciente, nos escribe para hacernos una pregunta.

¿Por qué los jugadores de fútbol salen al terreno de los estadios acompañados de niños?

Debo decir, que cuando he visto esto en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), me he emocionado.

Regularmente, cuando se ha hecho aquí, que es a veces, son los hijos de los jugadores, por lo que se ven niños y niñas.

Y digo que me fascina, porque los rostros de los niños se ven resplandecientes de alegría y cuando abandona para ir a las gradas, lo hacen en medio de una gran algarabía.

Lo ideal es tomar equipos de niños de las ciudades donde se está jugando, porque entonces tendrían que viajar y muchos futbolistas son muy jóvenes y no tienen vástagos.

Pero, lo que Sildo me pregunta y quiere saber es el ¿Por qué? Entro en detalle con lo que conozco.

Tengo entendido que es una iniciativa de la FIFA y UNICEF que comenzó en la Copa del Mundo Corea-Japón del 2002.

El génesis está en una campaña denominada “Yes for Children”, que traducida al español es “Di sí por los niños”.

Los niños que salen de las manos con los jugadores, llevan camisetas del equipo, pero con el lema de la Unicef para esta campaña.

El propósito de esta iniciativa (sin fines de lucro) es mejorar y proteger la calidad de vida de los infantes en el mundo y demostrar que este deporte ayuda a marcar una diferencia notable en sus vidas.

Así como llevar al campo de juego la pureza de los infantes, con algo que es lema de la FIFA “el fair play o juego limpio”.

La presencia de los niños con sus ídolos es una costumbre en mundiales de fútbol y otros eventos, que ojalá se pueda ver con más frecuencia en la Liga Dominicana de Fútbol.

SQUEEZE PLAY: Si alguien realiza un “Alley Oop” están jugando al baloncesto…Me pregunta un amigo, que no diré su nombre, pero que en su acta de nacimiento dice, Ruddy Fernández, que si en México lanzan José “El Esfínter” Valverde y El Mocano…Otro que se asombró de los promedios colectivos en la pelota mexicana fue Domingo Ramos…Se batea…Y parece que los estadios y la brisa ayudan…Los deportistas fallecidos que están en el panteón de la Unión Deportiva de Santiago (UDESA), no descansarán en paz…Starlin Castro debe aclarar que su apellido no viene por la línea de Fidel…Que es Castro de Montecristi y no de Cuba…Cuando no está preso lo andan buscando…Déjenlo jugar tranquilo… ARod compró parte del equipo de baloncesto masculino de Minnesota, bien…También compró el femenino…!Uuuf, peligro!…Los peloteros de aquí pudieran imitar los de Puerto Rico…Yadier Molina tiene un equipo de baloncesto…Bad Bunny y Anuel AA también…Igual que otros peloteros que están en béisbol y baloncesto…Robinson Canó está aportando en el baloncesto de San Pedro de Macorís…He visto a Carlos Gómez siguiendo los Metros, pero como fanático…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que si hablamos de rodiles, mundakasi, el quemao y meñacoz estamos hablando de surf, deporte incluido en Tokio 2020…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez