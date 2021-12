Hacía yo pinitos en la crónica deportiva cuando escribí una nota sobre Arnulfo “Nino” Espinosa.

*

En la misma yo destacaba la valía que tenía como lanzador para las Águilas Cibaeñas.

*

Cuando llegó al estadio Cibao, Espinosa preguntó quién era yo, ya que nunca habíamos hablado y por ende no nos conocíamos.

*

Cuando hice mi entrada al estadio Cibao, vi que alguien que estaba cerca de Nino me señalaba y le decía, “ese es”.

*

En principio me impresioné, porque pensé que quizás había escrito algo que no le gustó.

*

Entonces, se acercó a la verja y me hizo seña para que me acercara, lo cual hice con un cumulo de interrogantes en mi mente.

*

El muchacho de Villa Altagracia me dijo amablemente, “Quiero darte las gracias por eso que escribiste de mi”.

*

Yo tenía la creencia de que los peloteros profesionales no agradecían, aunque si sabía que eran capaces de reclamar si algo no le gustaba.

*

Paso el tiempo y yo tenía grabado en mi mente la buena educación y el sentido de agradecimiento de Nino Espinosa.

*

Viviendo en el ensanche Bolívar en la Nochebuena de 1987, se detuvo frente a mi puerta Ángel Blanco Veras, quien vivía en la misma calle y que iba para su casa.

*

Blanco Veras me dio la triste noticia, había muerto de infarto Arnulfo “Nino” Espinosa y sentí que se me movió la estantería ósea.

*

Ya han pasado 34 años de aquel triste momento y lo tengo en mi memoria como si hubiese sido el pasado viernes 24.

*

SQUEEZE PLAY: La mesa de billar tiene seis agujeros llamados troneras…Falta mucho para el 27 de febrero?…Sobre Nino Espinosa he escuchado una historia, pero no la he confirmado…Dicen, que las Águilas jugaban la final y pusieron dos juegos el mismo día, porque había que terminar…Nino había lanzado hacía dos días y el manager Chilote Llenas no tenía un lanzador para abrir el importante y decisivo encuentro…Entonces, Chilote reunió el equipo, tomó una pelota y la tiró en el piso…!Cójala el que quiera lanzar! Expresó Chilote…Sin pensarlo dos veces y aunque solo hacía dos días que había lanzado, Nino Espinosa se agachó y tomó la pelota…Eso habla mucho de su amor por la camiseta amarilla…Saludo para Chepe su alumno donde quiera que esté…La Jota Consuegra tuvo otro percance en la moto…Ahora con saldo de tres costillas rotas…Hay que cuidar al fogoso y trabajador camarógrafo…Este lunes comienza el Round Robin…Todo parte de cero…Nada de lo que sucedió vale…El que le fue bien en la regular le puede ir mal en el Todos Contra y viceversa…Nueve partidos en la casa y nueve en la ruta…Los dos primeros siguen hasta la final…El Covid parece que pidió ayuda y anda las gripes al pecho…Conversando con varios aguiluchos en las calles, quieren a Rangel Ravelo de regreso…Ángel Ovalles tiene la palabra…El 15 de diciembre de 1980, hace 41 años, ocurrió un hecho que escandalizó el béisbol de Grandes Ligas…Los Yankees de Nueva York anunciaban que daban un contrato de 23 millones de dólares por 10 años a Dave Winfield…Era el contrato más rico en la historia de ese deporte en ese momento…El sueldo sería de 2.3 millones de dólares anuales…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Pigasus es un cerdo alado, que era el sello personal del escritor John Steinbeck…Ay, si los cerdos tuvieran alas en esta navidad ¡A volar!…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez