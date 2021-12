El softbol recreativo es una tradición en Santiago luego de las celebraciones de la noche del 24 de diciembre.

Algunos viejitos hasta se arriesgan a jugar béisbol, luego de la comilona y bebentina de la Nochebuena.

Recuerdo que antes de irse a los Estados Unidos, Orlando “Jevo” Núñez organizaba un enfrentamiento denominado Zurdos contra Derechos.

El domingo se jugará el VII Clásico Miguel Cruceta, donde se reúnen los antiguos miembros del popular equipo Los Chiquitos.

El Jevo Núñez tiene varios días en Santiago para participar de ese encuentro en el estadio de Claro.

Recuerden que Los Chiquitos solo eran de nombres y que tenían unos fornidos y robustos softbolistas.

El domingo también será el Juego del Recuerdo de Rincón Largo, el cual va para la versión 27.

El sábado será el Juego del Recuerdo José “Che” Ventura, quien fue tremendo lanzador de softbol.

Pero este clásico, con más de tres décadas, 32 años, se juega en la disciplina de béisbol.

Los equipos son los Más Viejos y los Menos Viejos y la cita es en la Ciudad Deportiva del ensanche Bolívar, desde las 10:00 de la mañana.

En ese juego se cuelan algunos de Menos Viejos como, Pablo Castillo Luna, Adalberto De León, Eugenio Jorge, Rafael Ruiz, Pichí Almonte y mi pana y hombre de Dios Roberto Sánchez.

Quien venda Sebo de Flande puede hacer su Navidad y Año Nuevo en estas actividades de softbol y béisbol.

SQUEEZE PLAY: La famosa Caja de Pandora no era una caja sino un ánfora…Falta mucho para el 27 de febrero?…En la final del baloncesto de La Vega hubo más golpes que en la pelea de Mini Pacman y Vic Saludar…!Sillas por el aire!…Vi la espalda de un herido y parece que fue con un machete…Con la falta de canastas navideñas y los canasteros peleando…Solo encesté la canasta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Y fue en el último minuto…Qué baloncestista más malo soy…Me aclara Rafael Octavio Castillos, que ahora permiten 18 palos a los golfistas profesionales…Porque cuando eran 14 y se rompía uno, querían que les permitieran sustituirlos…Me llamaron Leo Sánchez, José Miguel Minier y Paolo Modolo para decir ¡Aprobado!…Por cierto, Paolo promete que en el 2022 viene el gol…Me informa el Mope, que la Liga de los Sapos comenzó en el estadio de Ángel Estrella, quien le ha pedido que inaugure allá…Además tiene el César Delmonte y Consuegra de la ACDS y la Universidad Isa…!Sobrao en play!…No me explico por qué los Rangers de Texas pararon a Leody Taveras…El muchacho tuvo una temporada de ensueño y cada vez aprende más…Dinelson Lamet está entrenando y parece que tiene intenciones de lanzar con las Águilas…En qué está “El Cuchillito”, Jonathan Hernández?…Esperamos a los Jonathan, Hernández y Villar…Al través de “Mi Bola de Cristal Empañada”, Juan Saint-Hilaire me envía la siguiente colaboración, que por importante la comparto…Es sobre el uso de los signos de interrogación y exclamación, si es correcto combinarlos…La respuesta es sí…Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo, es válido abrir y cerrar con ambos signos: ¿!Cómo!? O ¡?Cómo?!…Con este teclado no hay forma…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez