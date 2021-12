El propio Lino Rivera anunció que no regresa con los Toros del Este para la próxima temporada.

Eso no quiere decir que Lino no vaya a estar en el venidero campeonato con otro de los equipos de la pelota dominicana, ya que es un dirigente bien valorado.

Pienso que la salida de Lino de los Toros no debe ser traumática para el equipo, no romperse la cabeza buscando un capataz foráneo.

Los Toros tienen la suerte de tener managers probados dentro de la franquicia y deben darle la oportunidad a uno de ellos.

Particularmente, pienso que es el turno de Rafael Rijo, quien ha demostrado tener las herramientas para dirigir.

Rijo ha dirigido con éxito en la pelota mexicana, donde ha estado piloteando a los Tecolotes de Dos Laredos.

Si lo ha hecho bien en el béisbol azteca, no hay razón para que aquí sea diferente, por el contrario.

Rijo es nacido y criado en La Romana y lleva varios años como uno de los técnicos de los Toros.

Esa labor también la hizo con el equipo de las Águilas Cibaeñas, hasta que los Toros se dieron cuenta de su capacidad.

En una ocasión, el siempre recordado Tito Pereyra le entregó la Selección Nacional para un evento internacional y regresó con la medalla en el cuello.

Estoy seguro que si los Toros nombraran hoy a Rafael Rijo manager, hoy mismo estaría trabajando para el equipo de la pequeña patria que lo vio nacer.

Así que no se pongan a dar vueltas buscando fuera lo que tienen dentro ¡Rafael Rijo manager de los Toros!

SQUEEZE PLAY: El 10 % de la población mundial es zurda…Falta mucho para el 27 de febrero?…Buena actitud de Christopher Morel en el dogout de las Águilas Cibaeñas…Aunque ya se le cumplió el permiso de los Cubs de Chicago, se pone el uniforme, viaja y anima el equipo…Eso se llama “Amor a la Camiseta”…Agradezco al fisiculturista El Covi, del barrio El Congo, quien me regaló una chaqueta que Lou Brock usó con los Cardenales de San Luis, hace muchos años…La chaqueta que me envió el Covi no es 19, sino 20, el número de Lou Brock…Me preguntó Amir Bonilla, ¿Qué le dijo el 1 al 19?…No supe responder y me dijo: “Veinte conmigo”…Muy inteligente a sus 6 años…El joven Ory Mejía celebró su cumpleaños el sábado en El Congo…Felicito a Ory no solo por su cumpleaños, sino por la forma como lo celebró…Reunió a más de 160 niños a los cuales entregó juguetes y un refrigerio…Buen detalle…Por cierto, me dice Kito Nolasco que el hijo de Ory, quien está practicando en el proyecto del playcito en la Escuela Venezuela, es un tremando prospecto…Dos pérdidas lamentables, fallecieron “El Hermano”, Domingo De la Cruz y Frank Benedicto…Fueron dos personas preocupadas por el bienestar del país…En un país donde las personas se alegran del mal ajeno, no tengo palabras para calificar el mal momento que vive el exjugador de Grandes Ligas, Miguel Tejada…En momento en que están contando los votos, David Ortiz es noticia negativa…Ahora anuncia la separación de su esposa de 25 años…En qué le ayuda eso?…La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) tiene su cena navideña este lunes…Parece, que en esta etapa será la última bajo la presidencia de César Ureña…Lo digo, porque Américo Cabrera ya lanzó su candidatura para volver a dirigir la crónica deportiva de Santiago…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el ser humano respira aproximadamente 7,500.000 veces a lo largo de un año…Ven que somos millonarios…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez