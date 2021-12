Don Virgilio Travieso Soto fue un gran jugador de baloncesto, entrenador de esta disciplina y un inteligente organizador de eventos.

En 1951, hizo una labor extraordinaria de marketing, organizando un torneo para atraer público a los juegos.

Junto a Enrique Matos Feliz, Virgilio ideó un torneo con dos equipos, que fueron denominados Los Enanos y Los Gigantes.

El periodista Antonio Valdez reseña en su libro “Nuestros Baloncesto Románticos de 1923 a 1973”, las cualidades que debían tener los jugadores.

Los Enanos no podían superar los 5 pies y 5 pulgadas de estatura y Los Gigantes los 6 pies.

La serie era un 5-3, pero solamente se jugaron 3 partidos, ya que hubo una barrida por parte de uno de los equipos.

Tratándose de baloncesto, un deporte para atletas altos, es lógico pensar que los Gigantes le pasaron la escoba a los Enanos.

Pues no amigos lectores, los Enanos no dieron treguas a los Gigantes, corretearon a gran velocidad por la cancha y sofocaron a sus adversarios.

Los Enanos triunfaron en el choque decisivo sobre los Gigantes con pizarra de 32-29 para alzarse con el título.

En la memoria donde Valdez encontró los datos, figuran las iniciales de los nombres de los jugadores y el apellido, con su medida y peso.

Los Enanos fueron, B, Matos (4’1” y 85 libras), F. Báez (4’3” y 75), E. Ramírez( 4’7” y 80), J. Socías (4’8” y 75), E. Lamarche (4’8” y 70), M. Bobadilla (4’11” y 110), J.J. García (5’4” y 115), C. Lamarche (5’4” y 106), O. Goico (5’2” y 90), A. Ángeles (5’4” y 100), F. Rivas (5’2” y 100), R. Aybar (5’0” y 90), P. García (5’0” y 80), D. Celado (5’1” y 95) y N. Pellerano (5’3” y 130).

El gigante de esa época era F. Pichardo (6’2” y 160), F. Rodríguez (6’1” y 156), R. Feliz (6’1” y 160), G. Canario (6’1” y 140), O. Hernández (6’1” y 160), R. Stepan (6’0” y 175), F. Henríquez (6’0” y 145), F. Bautista (6’0” y 145) y J.C. Báez (6’0” y 145).

Hubiese sido importante saber los nombres, pero algo es algo y de seguro recordarán algunos.

SQUEEZE PLAY: Las Vespas tienen 75 años y se han construido 19 millones…Aprende Paolo Modolo…Falta mucho para el 27 de febrero?…A propósito de nombre en el baloncesto leí que en esos años, Santiago inauguró un torneo donde militaron los equipos Pontiac y Chevrolet…Víctor Sued era el dirigente del Pontiac y Oscar Gobaira del Chevrolet…Pero, mirando la plantilla del Pontiac abrí los ojos como dos “busuases”, esta expresión era de Danilo Basilio…La razón es que estaba leyendo los nombres cuando veo Pablo Paulino…Así mismo se llamaba mi papá y me despertó la curiosidad…Se que no era mi padre, porque tenía una limitación física que no le permitiría jugar baloncesto…Pero, me ha quedado la incógnita, el mismo nombre, el mismo apellido y de Santiago…El equipo de Víctor Sued lo completaban, Pupilo Ramia, José Rafael Pierret, Guido Ricardo, Plinio Pozo, Pancho Rodríguez, Bienvenido Santos y la estrella Pablo Paulino…El de Oscar Gobaira tenía a Anthony Haché, Aglisberto Castellanos, Sully “Cucho” Bonnelly, Bartolo Antuña, Genaro Pérez, Quico Pou y Elías Wehbe…Miguel López me trajo los tres libros de Antonio Valdez, incluyendo el de baloncesto que ya tengo…López lo compró en New York…Hablando de mi padre Pablo Paulino, quien nació en la Isabela, Puerto Plata, cuando los abuelos se mudaron de Licey para allá, me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, él decía que era el hombre de las 11 P…Cuenten: Pablo Paulino Peña Puntiel pidió permiso para pasar para Puerto Plata…Un genio que no estudió…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez