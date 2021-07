En un conteo rápido, encontramos que cinco atletas de Santiago estarán en Tokio 2020.

*

Dos son de deportes individuales, taekwondo y natación y tres pertenecen al equipo de béisbol.

*

La única hembra que estará representado la serie 31 es Katherine Rodríguez, la tamborileña que ha dominado el taekwondo.

*

Katherine ha sido Atleta del Año de Santiago en varios ocasiones, incluyendo 2019, la última que hizo la ACDS.

*

El otro que nos representará en deporte individual es Josué Domínguez, el hombre récord de la natación.

*

Josué ha llevado su grandeza de nadador allende los mares, logrando marcas increíbles en la Universidad Briham Young.

*

Entonces, tenemos a tres nacidos en Santiago en el equipo de béisbol como son, Charlie Valerio, Diego Goris y Darío Álvarez.

*

Charles es el receptor del conjunto, con una tremenda actuación en el Preolímpico, tanto a la defensa, la ofensiva y conduciendo el pitcheo.

*

Goris jugó una extraordinaria pelota en la tercera base, donde se convirtió en una pared y dejó sentir su bate con kilométricos garrotazos.

*

Álvarez es un relevista zurdo, que ganó el partido de la clasificación, que está jugando en México y aquí pertenece a las Águilas Cibaeñas.

*

Como addendum, resaltamos que Álvarez llega con experiencia de Grandes Ligas, ya que estuvo con los Mets de Nueva York.

*

Ahora muchachos, a ganar medallas que el presidente Luis Abinader va a dar lluvia de papeletas.

*

SQUEEZE PLAY: “El que manda es el que corta el bacalao”, refrán…Desde el departamento de meteorología se anuncian aguacero$ disperso$…El ministro de deportes, ingeniero Francisco Camacho informa…Medalla de oro en Tokio 2020, fuertes aguaceros con tronadas de 12 millones de pesos…Medalla de plata, lluvias torrenciales con relámpagos de ocho millones de pesos…Medalla de bronce, lluvia con fuerte brisa de 6 millones de pesos…Entrenadores con oro desbordamiento de 3 millones de pesos…Entrenadores con plata fuertes vientos de 2 millones de pesos…Entrenadores con bronce lluvia constante de un millón de pasos…Si los atletas necesitaban un empujoncito, ahí lo tienen…Bien por el presidente Luis Abinader…Era justo…Indagué con Rafael Octavio Castillos sobre los golfistas dominicanos para Tokio y me dijo que no clasificamos…Ahora con los entrenamientos que le da Leo Sánchez a José Miguel Minier tenemos un candidato para Paris 2024…Este viernes se inician los Juegos de Estrellas en Japón…Escribí en plurar, porque allá no es uno como en Grandes Ligas…Es una serie que abarca el fin de semana…La Liga del Pacífico contra la Liga Central…Los japoneses no votan por los dominicanos, porque ese Jefry Marte ha dado palos…Después de viejo Fellito Ortiz se ha metido a esgrimita…Un hombre que no saben agarrar un machete para pelar un coco…A propósito el domingo en el programa estaremos Radhamés Bonilla y yo…Tigres contra Águilas …Pero hasta en su casa yo le gano, porque allá está 2-0…Cibao FC y Atlántico este viernes a las 6:00…Luis Tomás Rae me trae unos dulces que hace una señora en Puerto Plata…Espero saludar al amigo Winston Cid…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el término con aire jocoso de la “Dictablanda” se atribuye al gobierno del general Dámaso Berenguer justo antes de la Segunda República Española…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez