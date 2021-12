La tarde del sábado se puso lúgubre, las nubes se denegaron hacia el negro y gotas lluvia que caían como lágrimas.

Todo aquello era un presagio de que algo triste estaba por suceder y en pocos minutos la noticia se regó como la verdolaga.

La parca había apagado su potente y afinada voz, Aprovechando que estaba indefenso en una cama, lo había levantado y se lo había llevado.

Había muerto Danilo Basilio Jorge, más que el locutor o abogado, el hombre honesto, el amigo fiel y solidario.

Pero solo murió la carne, su fama de hombre de bien, su calidad humana van a perdurar por siempre.

Por décadas fuimos “combarrianos” en Pueblo Nuevo y El Congo, cercanía que nos llevó a no llamarnos por nuestros nombres.

Danilo me decía América, que es el nombre de mi mamá y yo le decía, Chomba’s Son, apodo de su madre doña Gerónima.

Luego el destino nos juntó en algunos proyectos, como fueron El Águila de la Semana, en la etapa de La Posada, donde recibíamos finas atenciones de Orlando Casado.

Fuimos parte de las transmisiones de la Ronda de las Mayores, de Santana Martínez.

En un cuarto piso recibimos facilidades para hacer una cadena de Grandes Ligas y cuando estaba arriba analizando nombres, a Danilo se le ocurrió, por lo alto que estábamos, sugerir que fuera “La Cadena Sky Dome” y así fue y la presentaba diciendo ¡Una cadena con altura!

Ahí nunca estábamos solos, porque además de Iván, siempre nos visitaban Luis Eloy y Ramón Almánzar (Ramón el Pelú).

Llegamos a las Águilas Cibaeñas, pero en roles diferentes, Danilo como parte del grupo élite que integran las cadenas de transmisiones y yo en el silencioso departamento de prensa.

Mi solidaridad para su esposa Davelba Hiraldo, sus hijos Lenín Ernesto, Haydee Patricia, David Gerónimo, Génesis Micharén y Jairo Antonio.

A sus hermanos Fello, Luis, Ovidio, Isabel y Socorro, quien es una persona muy querida en El Congo, aunque en los últimos años está viviendo en Estados Unidos.

¡Doña Chomba, llegó el momento de juntarse, allá va su muchacho!

SQUEEZE PLAY: “No todo el monte es orégano”, refrán…Falta mucho para el 27 de febrero?…Quizás muchos no saben que Danilo Basilio fue un gran corredor de 400 metros en atletismo…Que hizo pinitos como actor en la obra “Se busca un Hombre Honesto” en el teatro de la PUCMM…Era un especialista haciendo rutas para rally a pie…Lo hizo con la Asociaciones de Locutores y de Cronistas Deportivos…Incursionó en la gastronomía con un negocio que se llamaba Ricomer…Aunque era un hombre de radio, Adalberto De León lo llevó a Súper TV 55, Alejandro Sánchez lo montó en un coche y como norteño Atahualpa Ramírez lo llevó Boreal…Recuerdo como brillaban sus ojos cuando subía a una tarima a presentar al profesor Juan Bosch…Incluso, le contaba a “Mi Bola de Cristal Empañada”, que fue el primer locutor de Santiago que se organizó en el Partido de la Liberación Dominicana y esta me respondió: Pero no consiguió nada, porque era honesto y no era ambicioso…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez