Desde que arrancó la actual etapa de la Liga de Verano del Cibao, los Granjeros de Moca ha sido la franquicia más dominante.

*

En los 12 torneos que se han realizado del circuito veraniego, los Granjeros han estado en 9 finales y han salido campeones en 8.

*

Traigo este dato a colocación, porque varios de los jugadores de la franquicia que regentea Robin Lantigua están jugando en varios torneos del Caribe.

*

Por ejemplo, Edgar Figueroa uno de los principales bateadores del torneo y de los Granjeros, está en Colombia con los Vaqueros de Montería.

*

En su primer juego de la temporada, Figueroa bateó de 4-4, repitió con otro 4-4 en el segundo y pegó de hit en sus primeros 2 turnos del tercero.

*

Es decir, Figueroa estableció una marca bateando de 10-10 en sus primeros tres juegos.

*

Edgar Figueroa es nativo de Pimentel en San Francisco de Macorís, tiene 26 años y fue firmado por el amigo Juan Mercado.

*

Pero también, hubo otra hazaña digna de destacar de un miembro de los Granjeros, el cubano Lázaro Hernández, que creo fue el Jugador Más Valioso del torneo 2021.

*

Lázaro, quien es bateador derecho, disparó el pasado viernes tres jonrones en un juego y todos por la banda contraria, es decir, bosque derecho.

*

El periodista que hizo la reseña, descrió que para quitarse a Lázaro Hernández de encima, el lanzador contrario optó por pasarle cuatro bolas malas.

*

Otros jugadores dominicanos que militan en el béisbol de Colombia son: Audy Ciriaco, Yimmy Brazobán, Porfirio López, Keury De la Cruz, Gabe Pérez, Eliezer Hernández, Roberto Caro, Adrian Valerio, Víctor Capellán, Wirkin Estévez, Rony Agustín Peralta, Elniery García, Ángel Ventura, Joan Gregorio, Luis Encarnación, Stanley Javier y el mocano Edison Frías, entre otros.

*

SQUEEZE PLAY: Gamellón es la pila donde se pisan las uvas…Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando arrancó la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) en 2015, la franquicia de Moca FC tuvo muchos problemas…Por el comportamiento de algunos de sus seguidores, hasta llegaron a ponerlo a jugar en otra cancha, partidos que correspondían a Moca…Por eso, me dio un gusto enorme ver en la Gala de la LDF 2021, que Moca FC se ganó el premio “Fair Play”…Este galardón se entrega al equipo que juega más limpio…El equipo que menos tarjetas rojas y amarillas recibe…Y el mismo correspondió al Moca FC…!Qué bueno, eso indica que han madurado!…El fútbol es el deporte que más permite “meter la pata”, porque se juega con los pies…Pero hay muchos partidos que se ganan con un cabezazo al balón, es decir, usando la cabeza…Y hasta un caso famoso existe, de Diego Armando Maradona, que hizo un gol histórico que fue calificado con la mano, pero, que El Pelusa sostuvo hasta su muerte, que fue la mano de Dios…Felicidades mocanos por los Granjeros, su premio “Fair Play” y el buen torneo de baloncesto que están celebrando…Y, por qué no, por los sabrosos mofongos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Macondo es donde se desarrolla 100 años de Soledad, del colombiano Gabriel García Márquez y Comala donde se desarrolla Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez