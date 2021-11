Cuando iba a comenzar la temporada pasada de béisbol 2020/2021, uno de los temas más manoseado fue las 500 victorias de Félix Fermín en Series Regulares.

Incluso, se escribió que no llegaría en el pasado torneo, porque el mismo fue reducido a 30 partidos y Fermín tendría que ganar 24.

La actual temporada 2021/2022, comenzó con la creencia de que Fermín necesitaba 8 triunfos para redondear los 500.

En la cercanía de la proeza se nos informó que había un error y que en vez de 8 eran 24, porque Fermín había terminado con 476.

Cuando las Águilas llegaron a 8 triunfos se esperaba que la celebración fuera en torno a la hazaña de Fermín, pero hubo un mutis con el hecho.

Nos quedamos con la inquietud y consulté al cronista e historiado Rafael Baldayac, quien en sus indagaciones descubrió donde estaba la falla.

Fue un error de Lidom al momento de sumar los triunfos de Félix Fermín en la etapa regular.

El caso surgió en la temporada 2015/16 cuando Félix estuvo con los Toros y ganó 15 juegos, regresando ese mismo año a las Águilas y sumando 9 más.

Al momento de sumar la liga 15 y 9 victorias en las casillas del 2015/16, pero una más abajo colocó 24, que era el total de la anterior, pero la ubicó como una temporada aparte.

Por eso, cuando se sumaron todos los triunfos el total era 92, cuando debió decir 76, que con las 11 de este año totalizan 487 victorias, necesitando ganar 13 más para las 500.

Pero no es que esas 476 son las victorias de Fermín en Lidom, es solo en series regulares, porque si agregamos 148 de Round Robin y 35 en finales, estamos hablando de 670 celebraciones.

Con razón, el lunes será estrenado el documental “El Coleccionista” sobre la carrera deportiva y vida de Félix Fermín.

La premier del documental será el lunes a las 6:00 en Cinema Centro de Plaza Internacional y es una producción de Héctor J. Cruz y Cineplus.

SQUEEZE PLAY: La olla de presión inspiró la máquina de vapor…Falta mucho para el 27de febrero?…Parece que este año el primera base Lewin Díaz no brillará con las Estrellas…El domingo perdió el estelar abridor de los Tigres y el martes el estelar cerrador…Así es el béisbol, se pierde y se gana…Entonces, jugadores jóvenes que los equipos no utilizan, tampoco los prestan para una selección del país…Tenemos compromisos en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, por lo que se necesitan jugadores jóvenes…Por cierto, vi en el canal Caracol de Colombia, jóvenes atletas que van a participar en esos juegos, sembrando 3,800 árboles…Lo bautizaron como El Bosque Juvenil…Francisco Peña lleva 7 carreras anotadas y suma 99 en las vueltas regulares…El sábado 27, se cumple un mes de iniciado el torneo…Muchos jugadores vienen por un mes…El exjugador de baloncesto Rafael Disla estuvo en el estadio Cibao el martes…Disla estuvo acompañado de su esposa…Ellos son los padres de Christopher Morel, pero el martes no jugó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el cuento más corto en lengua española es un microrrelato de Luis Felipe Lomelí titulado: El Emigrante…Olvida usted algo? – ¡Ojalá! …Ese es el cuento…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez