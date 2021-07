Antonio Acosta (Colin), de seguro que pasó varias horas de develo, cuando supo que había demora con los uniformes de la delegación que va a Tokio.

Como presidente del Comité Olímpico Dominicano, máximo organismo del deporte, todas las presiones recaen en quien preside.

Mientras el Colin está cogiendo lucha con los uniformes de los atletas dominicanos, Estados Unidos anuncia una gran novedad.

Resulta que esta semana se encendió el botón del pánico, con la información de que los uniformes no estaban listos.

Por cierto, el ministro de deportes, ingeniero Francisco Camacho salió al rescate, afiló el “Colin” y a dormir tranquilo.

Para desfilar en la calurosa ciudad de Tokio, el diseñador Ralph Lauren ha creado una novedad para los abanderados de Estados Unidos.

Lauren ha creado un sistema de aire acondicionado personal en un espacio de la chaqueta blanca que lucirán.

Será un dispositivo en el cuello de la chaqueta, que dispersa el calor y los abanderados de Estados Unidos, desfilarán sin sudar.

Suerte que nuestros atletas están acostumbrados al calor y más los puede afectar el frio.

Así es que atletas uniformaditos, Colin amoladito y a luchar por las medallas, no importa el color.

SQUEEZE PLAY: El ganso es un animal tan vengativo, que hasta cuando llama la gansa, le dice, ven gansa…Chilote Llenas felicita a Paolo Modolo por el triunfo de Italia en la Eurocopa…Aunque como vecinos, Paolo debió invitar a Chilote a las celebraciones y no lo hizo…Tampoco Leo Sánchez que estuvo celebrando con Paolo invitó a su antiguo manager…Podría ser una venganza de Leo porque Chilote lo puso a lanzar un domingo con el estadio lleno de fanáticos…La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), viaja este jueves a Nueva York…Están en buena los colegas…Pasajes y dólares para llevar en plena pandemia…Aunque hay algunos que traen más que lo que llevan…Saludo para Gustavo Suriel…Recuerdo un viaje que Suriel trajo una muñeca y Nakin González le dijo, pero tú no tienes hijas hembras…Jesús Mata y Sildo Hernández van viento en popa en su recuperación…Ambos están en sus hogares…Jesús se está terminando de recuperar…A Sildo lo tienen amarrado porque quiere salir andar…Aclaro, que cuando escribí trapero en la entrega de ayer no me equivoqué…Anuel AA y Bad Bunny son traperos…se refiere al género musical trap…Los golfistas Rafael Campos y María Fernanda Torres se esmeraron con dos bultos personalizados que son noticias…Los dos atletas representarán a Puerto Rico en el golf de los Juegos Olímpicos…Los bultos son dos bellas con sus nombres personalizados, los aros olímpicos y la bandera de su país…Me recordé del virtuoso Haime Thomás…Me contaba “Mi Bol de Cristal Empañada”, que Pompeya era la mujer de Julio César cuando este dijo: “No basta que sea honesta, también tiene que parecerlo”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez